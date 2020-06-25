«Сгонять в Южную Америку для меня примерно то же, что проехать пару станций на метро». Интервью Михаила Ронкаинена
«Меня зовут Миша, и я путешествую по миру», — так обычно начинает знакомство Михаил Ронкаинен, ведущий проекта «Россия вне зоны доступа» на телеканале «Моя Планета». Популярный блогер, побывавший в 123 странах мира, признается, что сгонять в Южную Америку для него примерно то же, что проехать пару станций на метро. Но сейчас, в рамках нового проекта, внимание Михаила приковано к России — к ее самым загадочным и труднодоступным местам.
– «Россия вне зоны доступа» — твой первый опыт на телевидении. Есть отличия по сравнению со съемками для YouTube?
– В своем блоге я привык все делать один: что хочу, то и ворочу. Только сейчас я начал понимать, что воротил я не всегда правильно. Работая с командой «Моей Планеты», я стал прислушиваться к советам профессионалов, и съемки пошли как по маслу.
– Документальный фильм «Россия вне зоны доступа. Ледник Караугом» посвящен путешествию по Северной Осетии. Какие у тебя впечатления? Кто встречался на твоем пути?
– Северная Осетия вроде бы республика небольшая. Но это только на карте так кажется, особенно если сравнивать с Россией в целом. Уголков, где не ловит телефон и почти нет людей, в Осетии полно. Мы забрались в один из таких «уголков», в прямом смысле: ледник Караугом находится прямо на границе, за ним уже Грузия. Вплоть до пограничной заставы нам встречались осетины, которые звали нас поесть, выпить, переночевать, поселиться… Если бы мы всякий раз соглашались, то и к следующему лету фильм бы не сняли!
Ледник Караугом, расположенный на территории национального парка «Алания» — самый большой ледник в Северной Осетии и входит в тройку крупнейших на Кавказе. Караугом труднодоступен: само его название в переводе с осетинского означает «глухое ущелье». Попасть на ледник можно только по сложному маршруту через ледопад. Первым к леднику добрался английский альпинист Дуглас Фрешфилд в 1868 году — а туристы прошли этим маршрутом лишь в 1928 году.
– Что нужно знать путешественнику на сложном маршруте — помимо правил техники безопасности?
– Важно быть уверенным, что все получится. В фильмах «Россия вне зоны доступа» мы даем много полезной информации, в том числе QR-коды в которых зашиты координаты основных точек нашего пути. Телефон с навигатором в руки, пару тысяч рублей — и вперед! Я уверен, что многие зрители захотят повторить наш путь. Это вдохновит нас делать новые маршруты по России.
– Не надоедает постоянно быть в дороге? Выбирая между ленивым отдыхом на пляже и восхождением на вулкан, что ты предпочтешь?
– Если есть вариант взойти на вулкан, постелить там полотенчико и загорать у лавы, то я предпочту его! А в целом я как-то привык все время жить в новых местах: могу провести неделю в дороге, а потом месяц сидеть на одном месте где-нибудь в джунглях. В обоих случаях чувствую себя прекрасно.
– Какой главный урок ты для себя выучил, путешествуя по планете?
– Секрет один: не надо делить страны на «другие» и «свою». Все мы дети планеты Земля, и чувствовать себя комфортно в любой ее точке у нас в крови. Делайте что желаете: хотите — путешествуйте, не хотите — не путешествуйте. Но сначала поймите: действительно ли это ваше желание; отличите навязанные мысли от настоящих. И, конечно, смотрите «Россию вне зоны доступа» на телеканале «Моя Планета». Мы — за настоящее.