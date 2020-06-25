«Сгонять в Южную Америку для меня примерно то же, что проехать пару станций на метро». Интервью Михаила Ронкаинена

«Меня зовут Миша, и я путешествую по миру», — так обычно начинает знакомство Михаил Ронкаинен, ведущий проекта «Россия вне зоны доступа» на телеканале «Моя Планета». Популярный блогер, побывавший в 123 странах мира, признается, что сгонять в Южную Америку для него примерно то же, что проехать пару станций на метро. Но сейчас, в рамках нового проекта, внимание Михаила приковано к России — к ее самым загадочным и труднодоступным местам.

– «Россия вне зоны доступа» — твой первый опыт на телевидении. Есть отличия по сравнению со съемками для YouTube?

– В своем блоге я привык все делать один: что хочу, то и ворочу. Только сейчас я начал понимать, что воротил я не всегда правильно. Работая с командой «Моей Планеты», я стал прислушиваться к советам профессионалов, и съемки пошли как по маслу.

– Документальный фильм «Россия вне зоны доступа. Ледник Караугом» посвящен путешествию по Северной Осетии. Какие у тебя впечатления? Кто встречался на твоем пути?

– Северная Осетия вроде бы республика небольшая. Но это только на карте так кажется, особенно если сравнивать с Россией в целом. Уголков, где не ловит телефон и почти нет людей, в Осетии полно. Мы забрались в один из таких «уголков», в прямом смысле: ледник Караугом находится прямо на границе, за ним уже Грузия. Вплоть до пограничной заставы нам встречались осетины, которые звали нас поесть, выпить, переночевать, поселиться… Если бы мы всякий раз соглашались, то и к следующему лету фильм бы не сняли!