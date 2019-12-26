Шарджа в кадре: пейзажи, архитектура, космос и приключения

В XXI веке Объединенные Арабские Эмираты незаметно превратились в одну из самых фотогеничных и, соответственно, фотографируемых стран мира. Главная заслуга в этом принадлежит Дубаю, Абу-Даби со своей мечетью шейха Аль-Зайда тоже вносит немалую лепту, однако уже в 2020 году у них появится серьезный конкурент. Шарджа постепенно открывается внешнему миру – и там тоже есть на что посмотреть. Мы уже рассказывали о главных центрах силы этого великого эмирата с 5000-летней историей, а теперь покажем и другие места, каждое из которых заслуживает отдельного внимания.