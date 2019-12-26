Шарджа в кадре: пейзажи, архитектура, космос и приключения

В XXI веке Объединенные Арабские Эмираты незаметно превратились в одну из самых фотогеничных и, соответственно, фотографируемых стран мира. Главная заслуга в этом принадлежит Дубаю, Абу-Даби со своей мечетью шейха Аль-Зайда тоже вносит немалую лепту, однако уже в 2020 году у них появится серьезный конкурент. Шарджа постепенно открывается внешнему миру – и там тоже есть на что посмотреть. Мы уже рассказывали о главных центрах силы этого великого эмирата с 5000-летней историей, а теперь покажем и другие места, каждое из которых заслуживает отдельного внимания.
Полицейская академия наук
Этот грандиозный образчик современной арабской архитектуры обрел новую жизнь в 1996 году, когда шейх Султан бен Мохаммед Аль Касими выпустил указ, согласно которому тогда еще полицейскому институту был присвоен статус Полицейской академии наук Шарджи. То был не просто громкий титул: у выпускников появилась возможность получать научные степени в области криминалистики – первый случай в истории арабского мира. Сегодня Полицейская академия наук Шарджи – одно из ведущих учреждений планеты в своей области.
Кальба
Этот небольшой городок, ведущий свою историю еще с третьего тысячелетия до нашей эры, сегодня постепенно превращается в, возможно, главный эко-курорт Ближнего Востока. Прокатитесь по заливу Хор-Кальба в окружении старейших мангровых лесов на всем Аравийском полуострове, полюбуйтесь редкими птицами, исследуйте старинные архитектурные сокровища, отправьтесь в трек или впрысните себе дозу спортивного адреналина – и это лишь часть того, чем современная Кальба покоряет своих гостей.
Центр космических наук
Комплекс, расположенный в Университетском кампусе Шарджи, появился в 2015 году. Он посвящен астрономии, физике и астрофизике, а также современным космическим технологиям. Особенно рекомендуем приехать сюда с детьми – они останутся в восторге.
Образовательный центр
Еще одна жемчужина Университетского кампуса – Образовательный центр эмирата, в котором изучают и охотно рассказывают историю Шарджи. Здесь и древнейшие карты, и старинные монеты, и самые первые изображения этих мест, сделанные так давно, что это даже не укладывается в голове. А еще в Центре есть ряд экспонатов из личных запасов шейха – например, европейские корабли и арабские дау, сыгравшие ключевую роль в морской истории региона, или репродукция карты мира, нарисованной Птолемеем.
Аль-Нур
Про остров Аль-Нур мы вспоминали совсем недавно, но его красота заслуживает как минимум отдельной фотогалереи. Огромный павильон бабочек, красочные сады, скульптуры и инсталляции, знаменитая мечеть – в общем, просто посмотрите сами.
Археологический комплекс Млеха
Наряду с Образовательным центром, это одно из знаковых мест для тех, кто интересуется историей. В Млехе, открывшейся для широкой публики в 2016 году, вам покажут захоронения, датирующиеся Бронзовым веком, старые крепости и множество интереснейших артефактов – от древних инструментов и гончарных изделий до скелетов верблюдов. Помимо научно-исторической составляющей, здесь есть место и для активных развлечений: велосафари по пустыне, трек к Верблюжьей горе и гонки на багги. На десерт же можно устроить ночёвку в палаточном лагере с экскурсией к древним памятникам, традиционным ужином и наблюдением за звёздами.
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