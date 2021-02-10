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Путешествия

Шарм-эль-Шейх обнесли бетонной стеной с колючей проволокой

Интерфакс
10 февраля 2021
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Шарм-эль-Шейх
Фото: Wikimedia Commons
Это объясняют обеспечением безопасности туристов.

Вокруг египетского курорта Шарм-эль-Шейх на Синайском полуострове возвели 36-километровую бетонную стену для обеспечения безопасности туристов на отдыхе, сообщает Reuters. 

Ограждение представляет собой бетонный забор с участками проволочной ограды, отделяющий курорт от окружающей его пустыни. Некоторые плиты отмечены черными символами мира. Благодаря сооружению местные власти намерены повысить уровень защиты и обезопасить туристов.

Для въезда на курорт теперь потребуется пройти через оборудованные камерами видеонаблюдения и сканерами пункты досмотра. Губернатор Южного Синая Халед Фуда заверил, что туристам на курорте ничего не угрожает, это лишь мера предосторожности.

«Расстояние между курортами и местами сосредоточения исламистских повстанцев огромно. Кроме того, армия Египта сосредоточена на Северном и Южном Синае. Подозрительных лиц будут обыскивать, проверять автомобили, просто так на курорт им попасть не удастся», — Халед Фуда.

Власти планировали возведение стены вокруг курорта еще в 2005 году, однако из-за финансовых трудностей инициатива была отложена. К обсуждению этого вопроса в Египте вернулись после катастрофы самолета с российскими туристами в 2015 году. Строительство стены началось в 2019 году.

Россия в сентябре 2020 года возобновила авиасообщение с египетским Каиром, регулярные рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и Egypt Air. Для въезда в Египет необходим тест на коронавирус, карантин проходить не нужно.

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