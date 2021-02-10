Шарм-эль-Шейх обнесли бетонной стеной с колючей проволокой

Власти планировали возведение стены вокруг курорта еще в 2005 году, однако из-за финансовых трудностей инициатива была отложена. К обсуждению этого вопроса в Египте вернулись после катастрофы самолета с российскими туристами в 2015 году. Строительство стены началось в 2019 году.

Россия в сентябре 2020 года возобновила авиасообщение с египетским Каиром, регулярные рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и Egypt Air. Для въезда в Египет необходим тест на коронавирус, карантин проходить не нужно.