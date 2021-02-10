Шарм-эль-Шейх обнесли бетонной стеной с колючей проволокой
Вокруг египетского курорта Шарм-эль-Шейх на Синайском полуострове возвели 36-километровую бетонную стену для обеспечения безопасности туристов на отдыхе, сообщает Reuters.
Ограждение представляет собой бетонный забор с участками проволочной ограды, отделяющий курорт от окружающей его пустыни. Некоторые плиты отмечены черными символами мира. Благодаря сооружению местные власти намерены повысить уровень защиты и обезопасить туристов.
Для въезда на курорт теперь потребуется пройти через оборудованные камерами видеонаблюдения и сканерами пункты досмотра. Губернатор Южного Синая Халед Фуда заверил, что туристам на курорте ничего не угрожает, это лишь мера предосторожности.
Власти планировали возведение стены вокруг курорта еще в 2005 году, однако из-за финансовых трудностей инициатива была отложена. К обсуждению этого вопроса в Египте вернулись после катастрофы самолета с российскими туристами в 2015 году. Строительство стены началось в 2019 году.
Россия в сентябре 2020 года возобновила авиасообщение с египетским Каиром, регулярные рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и Egypt Air. Для въезда в Египет необходим тест на коронавирус, карантин проходить не нужно.