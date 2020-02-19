Шенгенские визы по-новому: время неприятных сюрпризов

Одной из задач новых поправок было внедрение согласованного между всеми странами – участницами Шенгенского соглашения подхода к выдаче многократных виз людям «с положительной визовой историей». Трехлетние визы упраздняются. Теперь годовую визу планируется выдавать тем туристам, которые на протяжении двух лет корректно использовали три однократные визы. Шенген на два года выдадут при условии правильного использования годовой мультивизы в течение предшествующих двух лет. И наконец, на пятилетнюю визу можно рассчитывать в случае поездок по предыдущей длительной (2, 3 года и более) визе без нарушений.



Спустя две недели после вступления в силу новых правил туроператоры поделились своими наблюдениями. Как и прогнозировалось, гарантированных мультивиз ожидать не стоит: решение по-прежнему принимается в каждой ситуации индивидуально.



Наиболее строгой показала себя Чехия – многие туристы в феврале получили визы лишь под сроки поездки несмотря на то, что в паспортах уже были многократные шенгенские визы. Вероятно, консульство внимательно изучило историю прошлых путешествий, нашло несоответствие с заявленными целями и «обнулило» визовую историю. Такие же сообщения приходят из дипмиссий Испании и Франции.



Невозможность спрогнозировать длительность запрашиваемой визы отражена и в новой анкете. Раньше при указании дат поездки можно было сразу запросить визу на год-два (п.п. 29-30), а теперь такой возможности не предусмотрено. В графе, где запрашивается многократная виза, с февраля можно отметить лишь даты въезда и выезда в/из шенгенскую зону для первой предполагаемой поездки. Это означает, что консульство будет определять длительность визы на свое усмотрение.