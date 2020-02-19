Шенгенские визы по-новому: время неприятных сюрпризов

2 февраля вступили в силу обновления Визового кодекса ЕС, определяющие условия получения шенгенских виз. Для граждан России и ряда других стран визы не подорожали – основные нововведения касаются сроков подачи заявки (за полгода до поездки), а также длительности визы.
Одной из задач новых поправок было внедрение согласованного между всеми странами – участницами Шенгенского соглашения подхода к выдаче многократных виз людям «с положительной визовой историей». Трехлетние визы упраздняются. Теперь годовую визу планируется выдавать тем туристам, которые на протяжении двух лет корректно использовали три однократные визы. Шенген на два года выдадут при условии правильного использования годовой мультивизы в течение предшествующих двух лет. И наконец, на пятилетнюю визу можно рассчитывать в случае поездок по предыдущей длительной (2, 3 года и более) визе без нарушений.
Спустя две недели после вступления в силу новых правил туроператоры поделились своими наблюдениями. Как и прогнозировалось, гарантированных мультивиз ожидать не стоит: решение по-прежнему принимается в каждой ситуации индивидуально.
Наиболее строгой показала себя Чехия – многие туристы в феврале получили визы лишь под сроки поездки несмотря на то, что в паспортах уже были многократные шенгенские визы. Вероятно, консульство внимательно изучило историю прошлых путешествий, нашло несоответствие с заявленными целями и «обнулило» визовую историю. Такие же сообщения приходят из дипмиссий Испании и Франции.
Невозможность спрогнозировать длительность запрашиваемой визы отражена и в новой анкете. Раньше при указании дат поездки можно было сразу запросить визу на год-два (п.п. 29-30), а теперь такой возможности не предусмотрено. В графе, где запрашивается многократная виза, с февраля можно отметить лишь даты въезда и выезда в/из шенгенскую зону для первой предполагаемой поездки. Это означает, что консульство будет определять длительность визы на свое усмотрение.
Поскольку правила приводятся к единообразию, базы объединяются, и консульствам становится все легче отслеживать историю каждого заявителя. Туристам следует помнить, что по крайней мере первая поездка должна проходить строго в рамках заявленной в анкете. Как и прежде, вполне допустимо полететь, например, в Париж через Финляндию, но виза тогда должна запрашиваться французская, а не финская, и в графе о первом пересечении шенгенской зоны (которое состоится на пересадке) в вашей анкете должна стоять именно Финляндия. Получение «опытными» туристами однократных виз эксперты связывают именно с этим распространенным нарушением – несоответствием тому, что было заявлено в прошлых анкетах с фактическими путешествиями.