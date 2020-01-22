Скачок цен на авиабилеты и 900 тысяч рублей за перелет в Лондон. Итоги 2019 года на рынке деловых поездок

В 2019 году деловые путешественники стали чаще отправляться в командировки, что отразилось на спросе на авиабилеты. Общий рост числа забронированных билетов достиг 14%. Причем если в 2018 году деловая активность представителей бизнеса на территории России демонстрировала спад, то в этом году число перелетов внутри страны выросло на 16%.

«После незначительного спада деловой активности в регионах в прошлом году, когда доля внутренних командировок сократилась до 62%, в 2019 бизнес снова показал рост интереса к деловым поездкам по России – даже на фоне увеличения цен на авиабилеты. Наиболее значительно выросло число бизнес-путешествий в Екатеринбург, Краснодар, Красноярск и Новосибирск. В целом доля перелетов по России выросла до 66%», – говорит Юлия Липатова, генеральный директор «Аэроклуба».

Страны

Самыми популярными российскими городами у деловых туристов в 2019 году ожидаемо стали Москва (+9%) и Санкт-Петербург (+11%). На третьем месте вновь оказался Сочи (12%).

Эксперты отметили всплеск (+38%) деловой активности в Екатеринбурге, занявшем четвертое место. При этом исследование выявило 20% рост стоимости авиабилетов в столицу Урала. Вырос интерес деловых путешественников также к Краснодару (+25%) и Самаре (+20%).

Спрос на международные рейсы вырос на 9%, а чаще всего представители бизнеса из России отправлялись в командировки в Германию. На втором месте – Франция (с двукратным отставанием), на третьем – Белоруссия, при этом спрос на рейсы в Белоруссию вырос на 39% по сравнению с 2018-м годом.



Проспект Победителей, Минск. Фото: Sergey-Nik-Melnik

Компании

Чаще всего по России отправляются в командировки сотрудники компаний добывающей и обрабатывающей промышленности и энергетики. Доля авиабилетов, забронированных представителями этого сектора экономики, составила 21%, а рост числа командировок по сравнению с прошлым годом – 17%. На втором месте по деловой активности в регионах – фармацевтические компании: на них приходится 19% всех деловых поездок по России. На третьем месте – сотрудники FMCG-компаний, а на четвертом – IT-компании. Ритейл компании стали на 53% чаще отправлять своих сотрудников в командировки по России в 2019 году, но заняли лишь пятое место.

Деньги

Эксперты отметили, что за год средняя стоимость авиабилетов эконом-класса на внутренние направления выросла на 7% и достигла 17 тысяч рублей за билет «туда-обратно». Бизнес-класс подорожал на 20% – до 112 тысяч рублей за перелет «туда-обратно». Согласно данным исследования, доля авиабилетов, которые представители бизнеса приобретали в салон бизнес-класса по России, составила 4%, а за рубеж – 10%.