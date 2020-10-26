Сказочная Удмуртия: где встретить Лешего и других фольклорных героев
«Это сказка какая-то!» — можете воскликнуть вы, вернувшись из особо удачного отпуска. А вернувшись из поездки в Удмуртию, эти слова можно произнести в абсолютно буквальном смысле. Ведь там вы сможете оказаться в гостях у Бабы Яги, навестить удмуртского Деда Мороза (Тол Бабая), встретиться с хитрыми и смелыми героями местных народных сказок, а заодно побывать в самых значимых историко-культурных точках республики. Не так давно Удмуртия представила комплекс туристических маршрутов, проложенных на «Сказочной карте Удмуртии».
Рассказываем, где и с кем можно встретиться на просторах удмуртского Предуралья — и чем можно заняться в гостях у сказки.
Лопшо Педунь, Игринский район
Лопшо Педунь — один из главных героев удмуртских сказок. Рыжий балагур, он является неистощимым источником юмора, остроумия и житейской хитрости. Корка, дом Лопшо Педуня, находится в самом центре деревни Сундур, в Этнокомплексе ремесленного центра гостеприимства. Там можно не только пообщаться и поиграть с рыжим хитрецом, но и посетить музей под открытым небом, хранилище материального и духовного наследия севера Удмуртии. Вы сможете познакомиться с древними ремеслами, принять баньку по-черному, погулять по традиционной избе и надворным постройкам удмуртов, устроить дегустацию местных блюд (ассорти пельменей — обязательно на пробу!).
Баба Яга, Граховский район, деревня Котловка
Сказочная резиденция знаменитой (и не такой уж и злобной) чародейки находится в южном районе Удмуртии Граховском, в деревеньке Котловке на берегу реки Яга. В избушке на курьих ножках (которая умеет крутиться из стороны в сторону) расположен уникальный музей, посвященный нашей героине (и ее аналогам из удмуртского, марийского, кряшенского и чувашского фольклоров), для детей и взрослых организованы увлекательные мастер-классы и различные игровые программы с ее друзьями, котом Баюном, Лешим и Змеем-Горынычем. Летом в гостях у Бабы-Яги можно покататься на лошадках, а зимой – на тюбингах и снегоходах
В кафе «Горница» вы сможете отведать яства из интересного меню — там и супчик «Из потрошков пионера Иванушки», и «Отбивная козлятинка от сестрицы Аленушки» или жаркое «Ясень пень», а также целебный напиток «Ягомед огненный» и другие вкусности.
Нюлэсмурт, Кэзский район, усадьба Живица
Нюлэсмурт, или леший - один из главных героев любых сказок, и удмуртских - тем более. Хозяин леса, с длинной бородой и волосами, прикрытыми шляпой с открытой макушкой, он способен изменять свой облик: в лесу он вровень с деревьями, на лугу – с травой, среди людей чуть выше человеческого роста. Охотники до сих пор иногда приносят лешему в жертву гус или тетерева, чтобы тот обеспечил им много дичи и не завел в непроходимую чащу.
Встретиться с Нюлэсмуртом можно в лесу — в небольшом, но уютном домике усадьбы «Живица». Там можно увидеть не только героев удмуртских, но и русских народных сказок, побывать в царском тереме, тереме Марьи-искусницы, Емелином домике. Дорогим гостям, прямо как в сказке, могут даже запечь в печи и подать к столу целую утку или гуся.
Тол Бабай, Шарканский район
В 100 километрах от Ижевска, в самом сказочном районе Удмуртии – Шарканском, среди густых снежных лесов и живописных холмов, меж сосновым и кедровым бором находится Усадьба главного зимнего волшебника Удмуртии — Тол Бабая. Тол Бабай (в переводе — «Холодный старец») живет в собственной резиденции, совсем как русский Дед Мороз в Великом Устюге. Только резиденция его расположена в могучем лесу. Тол Бабай — старик в фиолетовом одеянии с берестяным коробом за плечами — по поверьям, в этом коробе находятся сказки и легенды удмуртов. Конечно, лучше всего приезжать к Тол Бабаю в гости зимой, в разгар новогодних праздников. Именно тогда здесь проводится фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая», где зажигается первая в Удмуртии новогодняя елка.
В эти дни в гости к Тол Бабаю приезжают сказочные друзья из разных уголков России и ближнего зарубежья – это Кыш Бабай из Татарстана, Девица Метелица из Вятских полян, российская Снегурочка из Костромы, Хел Мучи из Чувашии, Байкальский Дед Мороз, Царь Берендей, конечно же российсский Дед Мороз из Великого Устюга и даже Санта Клаус из Лапландии.
Однако можно навестить Тол Бабая и в веселый праздник Масленицы — в эти дни здесь тоже водят хороводы, играют, загадывают загадки и дарят подарки. Немало в Усадьбе Тол Бабая и других интересных вариантов провести время: можно продегустировать эликсир долголетия, сходить на Страшный чердак, заглянуть в Дом Мастериц, на Чердак с привидениями или в гости к русалкам.
Донды Батыр, парк ДондыДор
Удмуртский богатырь Донды Батыр живет на самом севере Удмуртии, в городище эпохи финно-угорского Средневековья. «Культурно-туристический парк «Донды Дор», где расположились 16 арт-объектов средневековой тематики, предлагает каждому возможность проверить свои силы в военном ремесле - пострелять из лука, метнуть копье, добыть огонь и погрузиться в легенды Донды Дора.
Также гостям проведут не только обзорную экскурсию по парку, но и мастер-класс «Век кольчуги», а заодно устроят дегустацию национального напитка - кваса с хреном. И только в гостях у Донды Батыре вам предложат полакомиться местными сырами и приготовить сыр самим — по средневековым рецептам.
Ачарвак, Юкаменский район, Тылыс
На Княжем дворе в Тылысе, в месте силы, гостей встретит Ачарвак, полуптица-получеловек, обитательница рек и хранительница «Тылыс» по мифам и легендам бесермянского народа. Вместе с Ачарвак гостей поприветствует Зӧк бабам (большой человек), к которому в далекие времена все обращались за советом и помощью.
Считается, что из 33 источников Тылыса бьет живая вода, а рядом лежат магические камни – природные валуны причудливой формы, находящиеся рядом с языческими святилищами горы Мыргетон. На территории Княжего двора есть купель, где по желанию можно будет окунуться, и две часовни, освященные в честь небесных покровителей семьи и брака Петра и Февроньи Муромских.
Не забудем и о традиционной бесермянской кухне: в Тылысе гости испробуют суп «Пуштэм», обрядовую пшеничную кашу с мясом, чай с душицей и топленым молоком, национальный напиток – «Сур» и традиционные лепешки «Куарнянь» с льняными семечками.
Золотая Сарапуль, Сарапул
В Сарапуле, городе на Каме, тоже есть свой сказочный персонаж и хранитель — Золотая Сарапуль, дочь богатыря Камы, который некогда и проложил русло для одноименной реки. Сарапуль в воде обращатся стерлядью с короной-гребешком, а на суше является девушкой-красавицей, которая живет на высоком берегу и помогает людям в беде. Именно Золотая Сарапуль встретит дорогих гостей в Сарапуле, где они смогут попробовать изыски купеческой кухни, прогуляться по улочкам города и по набережной реки Камы, посетить гору Урал и Дачу Мощевитина, резиденцию сказочной хозяйки города.
Щелкунчик, музей-усадьба П.И. Чайковского, Воткинск
Еще одна встреча со сказкой, знакомой всем с детства, ждет путешественников в городе Воткинске, где родился великий композитор Петр Ильич Чайковский. В музее-усадьбе композитора регулярно устраивают праздничный бал и старинные игры, просмотры отрывков из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», отправляют смельчаков на бой с мышиным царством, где им нужно будет показать свою смелость и находчивость.
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