Сказочная Удмуртия: где встретить Лешего и других фольклорных героев

В 100 километрах от Ижевска, в самом сказочном районе Удмуртии – Шарканском, среди густых снежных лесов и живописных холмов, меж сосновым и кедровым бором находится Усадьба главного зимнего волшебника Удмуртии — Тол Бабая. Тол Бабай (в переводе — «Холодный старец») живет в собственной резиденции, совсем как русский Дед Мороз в Великом Устюге. Только резиденция его расположена в могучем лесу. Тол Бабай — старик в фиолетовом одеянии с берестяным коробом за плечами — по поверьям, в этом коробе находятся сказки и легенды удмуртов. Конечно, лучше всего приезжать к Тол Бабаю в гости зимой, в разгар новогодних праздников. Именно тогда здесь проводится фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая», где зажигается первая в Удмуртии новогодняя елка.

В эти дни в гости к Тол Бабаю приезжают сказочные друзья из разных уголков России и ближнего зарубежья – это Кыш Бабай из Татарстана, Девица Метелица из Вятских полян, российская Снегурочка из Костромы, Хел Мучи из Чувашии, Байкальский Дед Мороз, Царь Берендей, конечно же российсский Дед Мороз из Великого Устюга и даже Санта Клаус из Лапландии.

Однако можно навестить Тол Бабая и в веселый праздник Масленицы — в эти дни здесь тоже водят хороводы, играют, загадывают загадки и дарят подарки. Немало в Усадьбе Тол Бабая и других интересных вариантов провести время: можно продегустировать эликсир долголетия, сходить на Страшный чердак, заглянуть в Дом Мастериц, на Чердак с привидениями или в гости к русалкам.