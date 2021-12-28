Сколько стоят самые дорогие билеты на поезда и самолеты в праздники

По данным сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, самый дорогой авиабилет с отправлением в новогодние праздники обошелся покупателю в 450 000 рублей – столько стоит перелет в Канкун в бизнес-классе в обе стороны. На втором месте – билет в бизнес-классе из Санкт-Петербурга в Джакарту и обратно (362 000 рублей), а на третьем – полет в Таиланд (313 000 рублей в направлении Москва – Пхукет и обратно). В топ-5 также вошел авиабилет в оба конца в Нуакшот (Мавритания): 241 000 рублей, а замыкает топ-5 полет из столицы на Горно-Алтайск за 190 000 рублей в одну сторону.

В топ-10 вошли следующие авиабилеты:

Москва – Варадеро – Москва: 166 000 рублей;

Москва – Кито – Москва: 155 000 рублей;

Москва – Пунта-Кана – Москва: 125 000 рублей;

Санкт-Петербург – Стамбул – Санкт-Петербург: 124 000 рублей;

Санкт-Петербург – Барнаул: 120 000 рублей.

Есть рекорды и в сфере железнодорожных путешествий. За самый дорогой билет на поезд с выездом в период новогодних праздников пользователь сервиса заплатил 69 800 рублей: он поедет на «Сапсане» из Санкт-Петербурга в Москву. За 25 000 рублей приобретен билет в обратную сторону, а билет из Самары в Москву в «мягком» вагоне стоил 22 000 рублей. На четвертом месте – класс «люкс» из столицы до станции Тоннельная города Новороссийск (21 700 рублей), и формирует первую пятерку поездка в купе из Москвы до Иркутска за 19 000 рублей.

В топ-10 вошли следующие железнодорожные билеты:

Москва – Новороссийск, 18 500 рублей;

Адлер – Москва, 18 000 рублей;

Ноябрьск – Москва, 17 900 рублей;

Анапа – п.Чаны (Новосибирская область), 17 700 рублей;

Новый Уренгой – Москва, 17 600 рублей.

Онлайн-сервис OneTwoTrip работает с 2011 года. Каждый день через сайт и мобильные приложения пользователи покупают более 21 000 тревел-продуктов. Другой российский сервис, «Яндекс.Путешествия», представил свой рейтинг, который отличается формированием позиций: здесь учитывались не только индивидуальные, но и групповые покупки.

В результате самым дорогим пакетом стало путешествие из Москвы в Таиланд нескольких человек (800 тыс. руб.) Следующими по стоимости стали перелеты из Москвы в Доминиканскую Республику за 260 тыс. руб. и в Иорданию — за 220 тыс. руб. В топ-5 самых дорогих авиабилетов также попали маршруты из Москвы в Казахстан (200 тыс. руб.) и из Москвы в Сербию (150 тыс. руб.). А самый дорогой железнодорожный билет здесь стоил 84 тысячи рублей, и тоже на маршруте «Москва – Санкт-Петербург».

А вот пять идей для бюджетных поездок на новогодние праздники.