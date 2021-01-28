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Путешествия

Собаки в римском аэропорту будут выявлять больных коронавирусом по запаху

Интерфакс
28 января 2021
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Фото: mrccos / Flickr
Компания Italpol провела в римском аэропорту «Фьюмичино» демонстрацию того, как подготовленные ею служебные собаки могут выявлять пассажиров, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает итальянское телевидение.

Компания провела демонстрацию работы собак в одном из терминалов в зоне прилетов аэропорта, сообщает Интерфакс. В дальнейшем планируется использовать этих собак уже не на демонстрациях, а для работы с реальными пассажирами.

В Italpol пояснили, что на то, чтобы научить собаку по запаху определять людей, которые могли заразиться COVID-19, уходит шесть-восемь недель. Одним из плюсов такого метода — в том, что собака может быстро определить потенциального заболевшего, даже если у него нет никаких симптомов. Итальянские кинологи пояснили, что обучение проходит в игровой форме: собакам в случае успешного обнаружения «запаха» коронавируса дают поиграть с мячиком.

Идея использовать собак для определения того, болеет ли человек коронавирусом, — не нова: ее реализовали не только в Италии, но и, в частности, кинологи во Франции и Финляндии, а практически год назад способности собак вынюхивать вирус тестировались Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM), Даремским университетом и организацией Medical Detection Dogs.

Принцип дрессировки заключается в том, что у людей с COVID-19 — особый запах, который собаки с хорошим нюхом способны уловить. Задача кинолога — добиться того, чтобы собака реагировала именно на этот запах и четко предупреждала об обнаружении потенциального заболевшего. 

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