Соскучились по любимой стране? Получите из нее открытку!

Пока границы на замке и путешествовать по другим странам нам приходится лишь виртуально, новый сервис Postcards от крупнейшего в России поисковика авиабилетов Aviasales поможет устроить сюрприз родным и близким — любой желающий может отправить им самую настоящую, пахнущую далекими краями открытку из семи государств на выбор (Германия, Израиль, Литва, США, Португалия, Таиланд и Швейцария), передать слова поддержки и позвать в совместную поездку, как только это будет возможно.

Акция «Путешествуй, но как-нибудь потом» будет длиться все лето, по 31 августа 2020 года (зарегистрироваться необходимо до 21 июля включительно). Дополнительно участники этой акции могут рассчитывать на бонусы партнеров Aviasales — все подробности можно узнать здесь: https://postcards.aviasales.ru