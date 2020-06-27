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Но есть и хорошие новости!
Путешествия

Соскучились по любимой стране? Получите из нее открытку!

Aviasales
27 июня 2020
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Пока границы на замке и путешествовать по другим странам нам приходится лишь виртуально, новый сервис Postcards от крупнейшего в России поисковика авиабилетов Aviasales поможет устроить сюрприз родным и близким — любой желающий может отправить им самую настоящую, пахнущую далекими краями открытку из семи государств на выбор (Германия, Израиль, Литва, США, Португалия, Таиланд и Швейцария), передать слова поддержки и позвать в совместную поездку, как только это будет возможно.

Акция «Путешествуй, но как-нибудь потом» будет длиться все лето, по 31 августа 2020 года (зарегистрироваться необходимо до 21 июля включительно). Дополнительно участники этой акции могут рассчитывать на бонусы партнеров Aviasales — все подробности можно узнать здесь: https://postcards.aviasales.ru

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