Спрос на авиабилеты для деловых поездок в мае вырос на 54%

На фоне ослабления карантинных мер в регионах в мае 2020 года спрос на командировочные перелеты вырос на 54% по сравнению с апрелем, говорится в исследовании, проведенном агентством делового туризма «Аэроклуб». Тем не менее относительно мая прошлого года падение числа командировок все равно составило 96%.

Представители добывающей и обрабатывающей промышленности и энергетики путешествовали наиболее активно во время пандемии, в том числе в мае 2020 года, сохранив 9% от объемов командировок 2019. На втором месте компании, обеспечивающие информационно-технологическое оборудование (4% от 2019), представители ритейла (2%) и фармацевтические компании (1%).

Пандемия существенно повлияла на сроки бронирования авиабилетов и популярные маршруты. В апреле 2020 года более половины деловых путешественников покупали билеты не раньше, чем за неделю до вылета. Из них 35% — за менее чем три дня до поездки. По сравнению с прошлым годом это увеличение на 10%.

Билеты в Новый Уренгой и Уфу стали самыми востребованными для командировок в апреле и мае 2020 года после билетов в Москву. Новосибирск занял четвертое место в рейтинге, а Санкт-Петербург — пятое. Популярностью также пользовались маршруты в Ростов, Иркутск, Нижневартовск, Тюмень и Симферополь.

По прогнозам «Аэроклуба», летом рост спроса на деловые авиаперелеты в регионах продолжится. Росавиация уже утвердила рекомендации по поэтапному снятию ограничений для аэропортов и авиакомпаний страны. Регионы ослабляют карантинные меры.

Следующим шагом, по мнению генерального директора «Аэроклуба» Юлии Липатовой, станет восстановление международного авиасообщения.