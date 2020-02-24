Спрос на авиаперелеты падает впервые с 2003 года

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) проанализировала текущую ситуацию на рынке авиаперевозок. Согласно прогнозам ее экспертов, вспышка коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) может сократить спрос на авиаперелеты по всему миру. Наибольший удар придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, где в 2020 году объем перевозки уменьшится на 13%; авиакомпании потеряют $27,8 млрд. За пределами Азии выручка в авиационной сфере уменьшится на $1,5 млрд.

IATA представляет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок. Прогноз основывался на аналогичной ситуации 2002–2003 года, когда произошла вспышка атипичной пневмонии (SARS): тогда спрос на полеты резко упал, восстановившись лишь через шесть месяцев. Кроме того, свои данные предоставили некоторые авиакомпании. В частности, австралийская Qantas заявила 20 февраля, что распространение коронавируса обойдется ей в 150 млн австралийских долларов ($99 млн), а Air-France KLM прогнозирует убыток в размере $213 млн в период с февраля по апрель 2020 года.