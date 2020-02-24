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Путешествия

Спрос на авиаперелеты падает впервые с 2003 года

Анастасия Баринова
24 февраля 2020
Gary H / flickr.com
Фото: Gary H / flickr.com
Причиной является распространение коронавирусной инфекции.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) проанализировала текущую ситуацию на рынке авиаперевозок. Согласно прогнозам ее экспертов, вспышка коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) может сократить спрос на авиаперелеты по всему миру. Наибольший удар придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, где в 2020 году объем перевозки уменьшится на 13%; авиакомпании потеряют $27,8 млрд. За пределами Азии выручка в авиационной сфере уменьшится на $1,5 млрд.

IATA представляет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок. Прогноз основывался на аналогичной ситуации 2002–2003 года, когда произошла вспышка атипичной пневмонии (SARS): тогда спрос на полеты резко упал, восстановившись лишь через шесть месяцев. Кроме того, свои данные предоставили некоторые авиакомпании. В частности, австралийская Qantas заявила 20 февраля, что распространение коронавируса обойдется ей в 150 млн австралийских долларов ($99 млн), а Air-France KLM прогнозирует убыток в размере $213 млн в период с февраля по апрель 2020 года.

«Давать окончательные оценки преждевременно. Мы еще точно не знаем, как будет развиваться вспышка заболевания и будет ли она соответствовать тому же профилю, что и SARS в 2002-2003 гг», – IATA.

Тем не менее, текущие тенденции — первое сокращение спроса на авиаперелеты с 2003 года. Между тем Всемирная организация здравоохранения не призывает к прекращению авиасообщения. И медики, и представители IATA напоминают, что с симптомами любого инфекционного заболевания отправляться в поездку не следует. Простые правила гигиены, в первую очередь частое мытье рук, минимизирует шанс здоровых людей заразиться.

Кроме того, Китай обещает вскоре ликвидировать эпидемию коронавируса.