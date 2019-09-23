Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору. Долги Thomas Cook составляют около 2 миллиардов фунтов стерлингов.

Управление гражданской авиации Великобритании сообщило, что все заказы Thomas Cook были отменены. Согласно планам правительства, клиенты из Великобритании будут возвращены в страну с 23 сентября по 6 октября.

«Из-за беспрецедентного количества британских клиентов, затронутых ситуацией, которые в настоящее время находятся за границей, Управление гражданской авиации обеспечило флот самолетов со всего мира, чтобы вернуть пассажиров в Великобританию обратными рейсами», – говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Британии.

Туроператор подтвердил, что в данный момент 600 тысяч его клиентов находятся в отпуске по всему миру, в том числе 160 тысяч граждан Великобритании. Их возвращение обойдется правительству примерно в 750 миллионов долларов.

Thomas Cook – крупнейший международный туристический холдинг со штаб-квартирой в Лондоне. Объем продаж компании за год (на сентябрь-2018) составил 9,6 миллиарда фунтов. Компания владеет многочисленными брендами в сфере туроператорского и гостиничного бизнеса (всего у нее около 200 отелей на 40 тысяч комнат), а также собственной авиакомпанией, парк которой насчитывает более 30 самолетов.

В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором «Интурист», а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора «Библио-Глобус».

Компания Thomas Cook была основана в 1841 году предпринимателем Томасом Куком, которого называют изобретателем организованного туризма. Изначально компания специализировалась на железнодорожных экскурсиях.