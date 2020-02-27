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Путешествия

Стюардесса поправилась на 700 г. Ее уволили

Анастасия Баринова
27 февраля 2020
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Фото: Achmed Azizie / Flickr
Суд встал на сторону авиакомпании.

Бортпроводница Ина Мелисса Хассим (Ina Meliesa Hassim) лишилась работы в авиакомпании Malaysia Airlines из-за того, что ее индекс массы тела превысил допустимую работодателем норму. В соответствии с внутренними правилами авиаперевозчика и моделями униформы, при росте 160 см Ина должна была весить не более 61 кг. Женщина проработала в авиации 25 лет, но на последнем взвешивании в апреле 2017 года оказалось, что ее масса составляет 61,7 кг.

Ей дали 18 месяцев для сбрасывания веса и предоставили врача, но привести тело в соответствии с нормами авиакомпании Ине не удалось, и она была уволена. Тогда женщина обратилась в суд с иском о дискриминации.

Адвокаты Ины настаивали на том, что «избыточный» вес, который в Malaysia Airlines называют «риском для безопасности», является несерьезным заявлением: другие авиакомпании, такие как British Airways, Lufthansa, KLM или Qantas, не устанавливают весовых границ для своих бортпроводников, но к проблемам с безопасностью это еще не приводило. Защитники также говорят, что лишний вес менее одного килограмма не может лишить ее возможности эффективно выполнять свои основные обязанности.

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Yahoo Finance Canada / Flickr

Тем не менее, суд встал на сторону ответчика. Было подчеркнуто, что когда Malaysia Airlines в 2015 году ввела эти требования, Ина не возражала против них и подписала новый договор. Кроме того, после увольнения ей предложили работу в дочерней компании, занимающейся наземной подготовкой к полетам. Сам авиаперевозчик также настаивает, что весовые критерии были введены для заботы о здоровье сотрудников, и, кроме того, для соответствия имиджу премиальной авиакомпании.

«Эта политика позволяет нашим бортпроводникам быть здоровыми и самыми лучшими в мире. Только такие сотрудники при необходимости смогут обеспечить безопасность пассажирам», – представители Malaysia Airlines.

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