Стюардесса поправилась на 700 г. Ее уволили

Бортпроводница Ина Мелисса Хассим (Ina Meliesa Hassim) лишилась работы в авиакомпании Malaysia Airlines из-за того, что ее индекс массы тела превысил допустимую работодателем норму. В соответствии с внутренними правилами авиаперевозчика и моделями униформы, при росте 160 см Ина должна была весить не более 61 кг. Женщина проработала в авиации 25 лет, но на последнем взвешивании в апреле 2017 года оказалось, что ее масса составляет 61,7 кг.
Ей дали 18 месяцев для сбрасывания веса и предоставили врача, но привести тело в соответствии с нормами авиакомпании Ине не удалось, и она была уволена. Тогда женщина обратилась в суд с иском о дискриминации.
Адвокаты Ины настаивали на том, что «избыточный» вес, который в Malaysia Airlines называют «риском для безопасности», является несерьезным заявлением: другие авиакомпании, такие как British Airways, Lufthansa, KLM или Qantas, не устанавливают весовых границ для своих бортпроводников, но к проблемам с безопасностью это еще не приводило. Защитники также говорят, что лишний вес менее одного килограмма не может лишить ее возможности эффективно выполнять свои основные обязанности.
Тем не менее, суд встал на сторону ответчика. Было подчеркнуто, что когда Malaysia Airlines в 2015 году ввела эти требования, Ина не возражала против них и подписала новый договор. Кроме того, после увольнения ей предложили работу в дочерней компании, занимающейся наземной подготовкой к полетам. Сам авиаперевозчик также настаивает, что весовые критерии были введены для заботы о здоровье сотрудников, и, кроме того, для соответствия имиджу премиальной авиакомпании.
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