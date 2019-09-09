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Путешествия

Таиланд отложил введение туристического сбора для иностранцев

Интерфакс
09 сентября 2019
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Фото: Андрей Харченко
В стране опасаются снижения турпотока.

Министерство туризма Таиланда отложило введение туристического сбора с иностранных гостей, сообщил постоянный секретарь по туризму Чоте Трачу.

«Мы не будем вводить туристический сбор в этом году, поскольку это может нанести дополнительный ущерб отрасли, которая стагнирует. Есть риск, что турпоток в Таиланд замедлится из-за налога, особенно когда бат такой сильный», – сказал Трачу.

По его словам, число туристов, посетивших Таиланд в последние четыре месяца, продолжит расти до 40-41 млн человек в соответствии с прогнозом, поскольку правительство продлило временную отмену визового сбора для граждан некоторых стран.

Как показало исследование Siam Commercial Bank, сильный бат привел к тому, что число китайских туристов сократилось на 3,3 процента, до 6,63 млн человек, за первые семь месяцев этого года. Граждане Китая стали отдавать предпочтение более близким местам отдыха, таким как Гонконг, Макао или странам с более низкими ценами, таким как Камбоджа.

В мае Минтуризма Таиланда рассматривало идею взимания туристического налога с иностранцев. Полученные от сбора деньги должны пойти на улучшение инфраструктуры и развитие новых направлений туризма. Отмечалось, что налог не будет высоким и не отразится на кошельках гостей страны.

Пхукет, Таиланд. Фото: Aziz J.Hayat / Flickr.com
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