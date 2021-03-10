Таиланд разрешил туристам проходить карантин на яхтах

Правительство Таиланда разрешило иностранным туристам проходить обязательный двухнедельный карантин на яхтах.
Ожидается, что в программе примет участие около 100 яхт. Путешественники должны носить умный браслет, который отслеживает жизненно важные показатели, включая температуру и артериальное давление, а также отслеживает местоположение владельца с помощью GPS. По заявлению правительства, устройство может передавать информацию даже в море в радиусе 10 км.
Запретив иностранным туристам въезд в страну в марте прошлого года, Таиланд постепенно открывает свои границы с октября. На прошлой неделе министр туризма Таиланда заявил, что предложит иностранцам план проведения карантина в популярных туристических районах, в том числе на пляжных курортах.
Карантин в отелях, как ожидается, начнется в апреле или мае в популярных провинциях, включая Пхукет, Краби и Чиангмай. Также правительство Таиланда приняло решение о сокращении с апреля периода обязательного пребывания на карантине для привитых от коронавируса туристов с 14 до 7 дней.
На долю туристической индустрии в Таиланде приходится около 20% валового внутреннего продукта страны.
В Таиланде по официальным данным за время пандемии выявлено около 26,5 тысяч случаев коронавирусной инфекции и 85 погибших. В стране развернута программа вакцинации населения, но пока привито чуть больше 7 тысяч человек.