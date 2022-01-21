Таиланд с 1 февраля снимает ограничения для российских туристов

Таиландский Центр управления ситуацией с COVID-19 провел совещание, в ходе которого были приняты важные решения. Полностью вакцинированные иностранные туристы из любой страны мира могут отдыхать в любой провинции королевства без карантина уже на второй день пребывания в стране. При вылете на отдых у них должен быть отрицательный ПЦР-тест, а по прилету нужно будет сделать еще два: в аэропорту и на пятый день.

Правило в рамках программы Test&Go будет действовать с 1 февраля 2022 года в случае, если оно без изменений будет опубликовано в правительственной газете. Первый день нужно будет провести в заранее забронированном отеле, аккредитованном в программе, а затем можно путешествовать по всему Таиланду. Пятый день, в который сдается тест, должен быть снова проведен в одном из аккредитованных отелей, чтобы получить результат. Если он отрицательный, путешествие можно возобновить.