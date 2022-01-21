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Путешествия

Таиланд с 1 февраля снимает ограничения для российских туристов

Анастасия Баринова
21 января 2022
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Фото: Костюковская Ася
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Фото: Андрей Курочкин
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Фото: Александр Науменко
Полностью вакцинированные россияне проведут в карантине лишь первый и пятый день поездки.

Таиландский Центр управления ситуацией с COVID-19 провел совещание, в ходе которого были приняты важные решения. Полностью вакцинированные иностранные туристы из любой страны мира могут отдыхать в любой провинции королевства без карантина уже на второй день пребывания в стране. При вылете на отдых у них должен быть отрицательный ПЦР-тест, а по прилету нужно будет сделать еще два: в аэропорту и на пятый день.

Правило в рамках программы Test&Go будет действовать с 1 февраля 2022 года в случае, если оно без изменений будет опубликовано в правительственной газете. Первый день нужно будет провести в заранее забронированном отеле, аккредитованном в программе, а затем можно путешествовать по всему Таиланду. Пятый день, в который сдается тест, должен быть снова проведен в одном из аккредитованных отелей, чтобы получить результат. Если он отрицательный, путешествие можно возобновить.

Пхукет, Таиланд. Фото: Aziz J.Hayat / Flickr.com
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Для въезда по обновленным правилам необходимо будет оформить ThailandPass с забронированным на 2 дня (первый и пятый) отелем. Въездной отрицательный ПЦР-тест делается за 72 часа до поездки. Также должен быть забронирован трансфер из аэропорта по прилету.

По сообщению Ассоциации туроператоров России, есть еще одно решение, которое порадует российских туристов: Министерство здравоохранения Таиланда предложило иностранным гостям оформлять комплексную медицинскую страховку, которая покрывает все случаи лечения COVID-19. Это важное решение, способное сэкономить деньги в случае положительного теста. Стандартный медицинский полис для выезжающих за границу покрывает только расходы на лечение, а траты на размещение в карантинном отеле ложатся на плечи туристов. Новое предложение покрывает эти траты.

Между тем отсутствие туристов пошло таиландской природе на пользу.

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