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Путешествия
Таиланд возобновил безвизовый режим для российских туристов
Интерфакс
16 декабря 2020

«Теперь гражданам Российской Федерации, которые хотят посетить Таиланд на срок до 30 дней, виза не требуется, однако перед вылетом им необходимо получить сертификат о въезде (Сertificate of Entrance, СОЕ) на сайте посольства Таиланда в России», — говорится в сообщении министерства туризма Таиланда.

Инструкцию по оформлению сертификата также можно найти на сайте дипмиссии.

«Туристам, желающим провести в Таиланде более 30 дней, следует подать документы на оформление TR визы, которая выдается на срок до 60 дней с дальнейшей возможностью ее продления на 30 дней. Максимальный срок нахождения в Таиланде по данному типу визы составляет 90 дней», — отмечается в сообщении.

Если же путешественники планируют посещение Таиланда в течение 90-270 дней, им необходимо обратиться за получением Специальной туристической визы (Special Tourist visa STV).

Сохраняется также требование обязательного карантина длительностью 15 ночей в отелях, одобренных властями Таиланда. Забронировать отель в Бангкоке или провинциях страны для его проведения необходимо заранее на сайтах asq.locanation.com и agoda.com.

Также при въезде в страну путешественникам, помимо паспорта и свидетельства о въезде (COE), понадобится бронь отеля для карантина с подтверждением оплаты, страховка на сумму не менее $100 тыс., покрывающая все расходы на медицинское лечение, включая COVID-19, справка о разрешении на перелет (Fit to Fly), выданная не более чем за 72 часа до отправления, справка с результатом ПЦР-теста об отсутствии COVID, выданная также не более чем за 72 часа до вылета. Обе справки должны быть на английском языке или русском языке с нотариально заверенным переводом на английский.

Авиасообщение между Россием и Таиландом по-прежнему закрыто. Попасть в Таиланд можно лишь на рейсах с пересадками. Например, Emirates предлагает перелеты со стоповером в Дубае, Etihad — в Абу-Даби, Turkish Airlines — в Стамбуле.

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