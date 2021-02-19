Таиланд впервые позволит туристам провести карантин в роскоши

Таиланд начал реализовывать собственные планы по привлечению богатых туристов. 70 состоятельных путешественников из шести стран мира проведут обязательный при въезде в Таиланд карантин на вилле, пишет Вестник АТОР. По данным тайского Центра по управлению ситуацией с COVID-19 (CCSA), это будут граждане Бразилии, Канады, Франции, Дании, Украины и США.

Это первый случай с начала действия 14-дневного карантина для иностранцев, когда зарубежные гости Таиланда пройдут обязательную изоляцию на частной вилле. Они прибудут 21 февраля из Индонезии на зафрахтованном самолете, после чего отправятся на карантин в престижный курортный комплекс Sri Panwa на Пхукете, позиционирующий себя как бутик-отель 5* с частным пляжем.