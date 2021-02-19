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National Geographic Россия №206, февраль
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
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Путешествия

Таиланд впервые позволит туристам провести карантин в роскоши

Михаил Сысоев
19 февраля 2021
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Национальный парк Као Сок, провинция Сураттани (Таиланд)
Фото: Олег Феофанов
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Бангкок (Таиланд)
Фото: Александр Науменко
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Погонщик слонов (Таиланд)
Фото: Алексей Терентьев
Страна опробует новый формат изоляции для иностранцев.

Таиланд начал реализовывать собственные планы по привлечению богатых туристов. 70 состоятельных путешественников из шести стран мира проведут обязательный при въезде в Таиланд карантин на вилле, пишет Вестник АТОР. По данным тайского Центра по управлению ситуацией с COVID-19 (CCSA), это будут граждане Бразилии, Канады, Франции, Дании, Украины и США.

Это первый случай с начала действия 14-дневного карантина для иностранцев, когда зарубежные гости Таиланда пройдут обязательную изоляцию на частной вилле. Они прибудут 21 февраля из Индонезии на зафрахтованном самолете, после чего отправятся на карантин в престижный курортный комплекс Sri Panwa на Пхукете, позиционирующий себя как бутик-отель 5* с частным пляжем.

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Пресс-секретарь CCSA Тависилп Визануйотин подчеркнул, что в Таиланде такой формат изоляции будет испробован впервые, хотя возможность проходить карантин на виллах иностранцы могли и ранее.

Первые пять дней туристы не смогут покинуть свои комнаты, а после этого их передвижения будут ограничены территорией отеля — пока не закончится карантин.

Если карантин на виллах понравится состоятельным путешественникам, Таиланд станет одним из основных туристических направлений, сообщает CCSA.

«Мы будем туристическим центром новой эры», — подчеркнул представитель CCSA.

Сутки проживания на вилле отеля Sri Panwa стоят от 34 ₽ тысяч на двоих; до конца февраля свободных мест в комплексе не найти. В марте «карантин на виллах» будет стоить от 660 ₽ тысяч на двоих — при бронировании и немедленной оплате. При предварительном бронировании цена превысит миллион рублей.

Узнайте, что необычного происходит в других популярных туристических местах — например, зачем Шарм-эль-Шейх обнесли бетонной стеной с колючей проволокой.

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