«Точка G Европы»: рекламу Вильнюса признали лучшей в мире

Идея рекламной кампании принадлежит дизайнерам из рекламной школы Atomic Garden Юргису Раманаускасу, Скайсте Кауринайте и Угниусу Микште. По словам Раманаускаса, основная мысль заключается в том, что большинство людей понятия не имеет, где находится Вильнюс, но как только они туда приезжают, то влюбляются в литовскую столицу.

За прошлый год Вильнюс посетили 1,2 миллиона туристов.

The International Travel & Tourism Awards – престижная награда в сфере путешествий и туризма. Организация, базирующаяся в Лондоне, вручает премии в 15 номинациях.