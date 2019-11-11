«Точка G Европы»: рекламу Вильнюса признали лучшей в мире

В категории «Лучшая маркетинговая кампания городов» Вильнюс обогнал Лас-Вегас, Ливерпуль и Даллас.
Рекламная кампания «Вильнюс – точка G Европы» была запущена в 2018 году. Ее слоган гласил: «Никто не знает, где это, но стоит найти – и это восхитительно».
Реклама была запущена в августе в Лондоне и Берлине. Ее разместили на уличных щитах и в социальных сетях (также была снята серия коротких рекламных роликов). Мировые СМИ сразу обратили внимание на кампанию, и количество запросов в Goggle о городе в качестве туристического направления увеличилось в несколько раз.
Идея рекламной кампании принадлежит дизайнерам из рекламной школы Atomic Garden Юргису Раманаускасу, Скайсте Кауринайте и Угниусу Микште. По словам Раманаускаса, основная мысль заключается в том, что большинство людей понятия не имеет, где находится Вильнюс, но как только они туда приезжают, то влюбляются в литовскую столицу.
За прошлый год Вильнюс посетили 1,2 миллиона туристов.
The International Travel & Tourism Awards – престижная награда в сфере путешествий и туризма. Организация, базирующаяся в Лондоне, вручает премии в 15 номинациях.