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Путешествия

«Точка G Европы»: рекламу Вильнюса признали лучшей в мире

11 ноября 2019
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Рекламная кампания Вильнюса
Маркетинговая компания столицы Литвы выиграла приз International Travel & Tourism Awards.

В категории «Лучшая маркетинговая кампания городов» Вильнюс обогнал Лас-Вегас, Ливерпуль и Даллас.

Рекламная кампания «Вильнюс – точка G Европы» была запущена в 2018 году. Ее слоган гласил: «Никто не знает, где это, но стоит найти – и это восхитительно».

Реклама была запущена в августе в Лондоне и Берлине. Ее разместили на уличных щитах и в социальных сетях (также была снята серия коротких рекламных роликов). Мировые СМИ сразу обратили внимание на кампанию, и количество запросов в Goggle о городе в качестве туристического направления увеличилось в несколько раз. 

Идея рекламной кампании принадлежит дизайнерам из рекламной школы Atomic Garden Юргису Раманаускасу, Скайсте Кауринайте и Угниусу Микште. По словам Раманаускаса, основная мысль заключается в том, что большинство людей понятия не имеет, где находится Вильнюс, но как только они туда приезжают, то влюбляются в литовскую столицу.

За прошлый год Вильнюс посетили 1,2 миллиона туристов.

The International Travel & Tourism Awards – престижная награда в сфере путешествий и туризма. Организация, базирующаяся в Лондоне, вручает премии в 15 номинациях.