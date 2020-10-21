Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №203, октябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Путешествия

Точка на карте: полуостров Средний, Россия

National Geographic Россия
21 октября 2020
IMG_0173.JPG
Фото: Мария Казакова
Кольский полуостров называют краем российской географии – но говорят так только те, кто не добирался до притулившихся к нему двух других крошечных полуостровов, Среднего и Рыбачьего. В эту мекку джиперов и рыбаков нужно приезжать тем, кто хочет сбежать от наступающей со всех сторон цивилизации и мечтает о цифровом детоксе и уединении.

От Мурманска до полуострова Средний всего около 120 км, хотя расстояния здесь измеряются не километрами, а часами: пос­ле съезда с асфальта начинается старая грунтовка, и из-за острых камней, рытвин, ухабов и бродов путь до конечной точки может занять совсем не то время, на которое рассчитываешь по навигатору. Хотя эта конечная точка зависит только от собственного желания и настроения – как правило, туристы разбивают лагерь на живописном берегу Баренцева моря вблизи от источника или речки, ведь населённых пунктов (так же, как электричества и связи) здесь нет. Зато наследия – но не культуры, а военной истории – хватает. Если аккуратно ­объехать Средний по периметру (центр полуострова малопроходим), то первое, что замечаешь, – памятник, обелиск и захоронения солдат, воевавших здесь с войсками вермахта во время боёв в Заполярье. Ещё дальше, уже в отдалении от ­берега ­стоит брошенная батарея с четырьмя внушительными 152-миллиметровыми артиллерийскими орудиями, под которыми сохранились подземные бункеры с жилыми и техническими комнатами.

Но главное на Среднем – красота суровой северной природы: тонкие берёзки с искривлёнными стволами, укутанная мхами и испещрённая озёрцами тундра, бескрайние поля вороники и иван-чая, топкие болотца, в которых золотом отливает спелая морошка. Наверное, самое фотогеничное место полуострова – скальные останцы Акка и Укка или «Два брата» (между прочим, древнее капище саамов) и Берег рыжих камней с примыкающим к нему галечным пляжем. Скульптором тут выступила сама природа – постоянная эрозия и прибой выточили из слоистых «заготовок» сад камней самых причудливых форм, размеров и оттенков, похожих то на людей, то на животных, то и вовсе на какой-то блинный торт.

Как добраться

Прямые рейсы различных авиакомпаний из Москвы в Мурманск (около 2 часов), далее на автомобиле повышенной проходимости.

валерий смирнов.jpg
Две скалы-останца, названных Два Брата, любующиеся северным сиянием
Фото: Валерий Смирнов / фотохостинг nat-geo.ru
илья дровнин.jpg
Такие причудливые формы сделал северный ветер, который бывает в этих местах очень сильный
Фото: Илья Дровнин / фотохостинг nat-geo.ru
алексей оборотов.jpg
Радуга над Баренцевым морем на полуострове Средний
Фото: Алексей Оборотов / фотохостинг nat-geo.ru
валерий смирнов1.jpg
«Светофор» на полуострове Средний
Фото: Валерий Смирнов / фотохостинг nat-geo.ru

Совет

По дороге на полуостров Средний можно сделать остановку для посещения водопада на реке Западная Лица и прогулки по хребту Мустатунтури.

рекомендации
Информация

Как строили самое высокое здание в Центральной Азии

Звезда

Лето в Мурманске: 0°, снег и лед

Восклицательный знак

На что способны HONOR Watch GS Pro: узнайте в спецпроекте «Время движения»!

Корзина, продукты, товары, супермаркет

Тест: как не попасть на крючок гринвошинга