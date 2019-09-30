Точка на карте: Вааса, Финляндия

Западный край Финляндии словно ожившая глава из книжки о муми-троллях, где чудеса органично вписываются в уютную реальность. Например, здесь происходят удивительные геологические процессы – в Ботническом заливе у архипелага Кваркен наблюдается подъём земной коры. Море отступает со скоростью рекордной для нашей планеты, очертания архипелага постоянно меняются, а новорождённые шхеры покрываются низкой порослью облепихи (из-за этого явления ЮНЕСКО включила острова Кваркена в список объектов Всемирного природного наследия). На поверхности, на островах и островках, сверкают маяки – каждый со своим дизайном и характером – и сосредоточенные рыбаки закидывают удочки.

Одно из главных чудес архипелага – инопланетные прозрачные домики отеля Kalles Inn, они стоят там, где кончается дорога с материка. Зимой прямо над вашей кроватью бегут волны северного сияния, весной на льду отдыхают десятки тюленей, а летом белые ночи напоминают о том, что грех тратить время на сон. В Kalles Inn тоже есть свой маяк – в нём устроена дровяная сауна, а на башне – место для роскошного ужина.

Для тех, кто предпочитает баню по-чёрному, есть два домика с открытыми подогреваемыми бассейнами, хотя занырнуть можно и в холодный залив. Дорога из отеля неизбежно выведет вас на вантовый мост Реплот – самый протяжённы в Финляндии (его длина более километра) – и дальше, в окрестности города Вааса. Эти края отмечены событиями Русско-шведской войны, и тех, кто интересуется историей, ждёт обязательная экскурсия по самой Ваасе.

А ещё, кажется, в этих краях объявили войну всему привычному и банальному: один из местных специалитетов – шоколадки с рыбой Taiga. Продолжить гастрономические эксперименты стоит в городке Исокюрё, где под вывеской туристического центра Kyrö Visitor Center скрывается одно из самых тусовочных и гастрономических заведений с авторскими коктейлями. Если отправиться дальше на юг, в городок Нарпес – центр финского овощеводства, – вас ждёт обед в парнике, принадлежащем ресторану Linds Kök. Готовят всё из тех же фруктов и овощей, что сами выращивают: на тарелке – клубника в чесноке, томатное и огуречное мороженое, а в рюмке, вырезанной из свежего огурца, злой домашний самогон.

Как добраться

Перелёт Finnair до Хельсинки, далее рейс той же авиакомпании в Ваасу.