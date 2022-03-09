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National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Путешествия

Точка назначения: водный сад

Рейчел Ын

Фото: Кхань Фан

Фото: Кхань Фан

В дельте реки Меконг на юго-западе Вьетнама кипит жизнь.

За кадром

Перед впадением в Южно-Китайское море река Меконг образует обширную дельту. С наступлением сезона дождей (с июня по ноябрь) тут начинается сбор кувшинок из семейства нимфейных: ловко управляя лодками, местные женщины устремляются на охоту.

Стоя по пояс в воде, женщины ополаскивают растения и затем связывают их в пучки для продажи на рынке и в рестораны. Навык управления лодкой передается из поколения в поколение, говорит Кхань Фан, запечатлевшая эту сцену с дрона.

6

– количество стран, через которые протекает Меконг

Вода и жизнь

Кувшинки лишь один из 20 тысяч видов растений, которыми богат Меконг. Занимая второе место в мире по биоразнообразию после Амазонки, главная вьетнамская река стала средой обитания для таких редких животных, как иравадийский дельфин (Orcaella brevirostris), суматранская выдра (Lutra sumatrana) и хвостокол-гимантур (Himantura chaophraya).

Жизнь кипит и на плавучих рынках, домиках на сваях, и в пойме, которая приносит Вьетнаму более половины всего урожая риса.

National Geographic Россия №217, март 2022

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