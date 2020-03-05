Толстому коту разрешили лететь в салоне

Авиакомпания S7 разрешила брать в салон животных, чей вес вместе с переноской не превышает 10 кг. Ранее у нее, как и у большинства других авиаперевозчиков, действовало ограничение до 8 кг – исключением среди российских авиалиний являются Utair и «Нордавиа»: они допускают в салон домашних питомцев весом до 10 и 12 кг соответственно.



Нововведение S7 стало откликом на проблему, о которой в ноябре прошлого года рассказал пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин. Он пытался взять на борт своего кота по имени Виктор, весящего 8,5 кг. Даже без учета переноски это выше положенного правилами, и животное должно было лететь в багаже. В итоге Галин пошел на обман, подменив кота на взвешивании, и Виктор все же оказался на борту. За это авиакомпания лишила пассажира накопленных миль.