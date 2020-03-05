Толстому коту разрешили лететь в салоне

Авиакомпания S7 разрешила брать в салон животных, чей вес вместе с переноской не превышает 10 кг. Ранее у нее, как и у большинства других авиаперевозчиков, действовало ограничение до 8 кг – исключением среди российских авиалиний являются Utair и «Нордавиа»: они допускают в салон домашних питомцев весом до 10 и 12 кг соответственно.
Нововведение S7 стало откликом на проблему, о которой в ноябре прошлого года рассказал пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин. Он пытался взять на борт своего кота по имени Виктор, весящего 8,5 кг. Даже без учета переноски это выше положенного правилами, и животное должно было лететь в багаже. В итоге Галин пошел на обман, подменив кота на взвешивании, и Виктор все же оказался на борту. За это авиакомпания лишила пассажира накопленных миль.
История получила широкий резонанс, и в адрес авиакомпаний стали поступать требования пересмотреть правила. Общероссийское объединение пассажиров обратилось с соответствующим запросом в Минтранс, но ведомство идею не поддержало.
Тем не менее, сами авиакомпании имеют право устанавливать свои требования к перевозке багажа и животных. S7 решила пойти навстречу людям, путешествующим с домашними питомцами.
Другое правило – запрет вынимать животное из переноски – остается неизменным. Это связано с безопасностью: испытывающий стресс от перелета зверь может вырваться из рук.
Галин отмечает, что кот Виктор стал символом борьбы за права животных в нашей стране. Кроме того, с 12 февраля до 10 кг увеличена норма на рейсах «Международных авиалиний Украины».
Узнайте о других правилах путешествия с животными.