«Кто-то медленно съедает редкий текст, который я еще не прочитал». Репортаж из Томбукту, города книг и страха

Марабут достал книжечку величиной с ладонь, в кожаном переплете. Выцветшие листы книги выпадали из корешка, и марабут осторожно переворачивал хрупкие странички, пока не добрался до главы, заполненной странными символами. Он объяснил нам, что книга содержит самые разные заклинания – от лечения слепоты до любовного приворота.

Марабут поднял глаза от книги. «Вам нужна жена?» Я ответил, что уже женат. «Может, вам нужна еще одна?» Я спросил, можно ли мне взглянуть на книгу, но отшельник не разрешил мне к ней притрагиваться. В течение нескольких лет дядя обучал его самого по этому томику, постепенно раскрывая все секреты. Маленькая книжица обладала могущественной силой, равной силам природы, и к ней следовало относиться с уважением.

Марабут рассказал, что его предки привезли с собой эту книгу в XV веке, когда бежали из Андалусии после победы испанцев над маврами. Они обосновались в Мавритании, и он лишь недавно переехал сюда со своей семьей. «Я прослышал, что люди в Томбукту были недовольны своими местными марабутами», –объяснил мой собеседник. Я спросил, кто здесь его лучшие клиенты. «Женщины, – ответил он, ухмыляясь, – которые хотят родить ребенка». Марабут достал небольшой калькулятор, набрал несколько цифр и объявил цену за гри-гри – более тысячи долларов. «С ним вы пройдете через всю пустыню, и никто не причинит вам вреда», – пообещал он.

Термиты – страшный сон Хайдары

В Томбукту много разных книг – не только изданий Корана и книг заклинаний. Об этом мне рассказывает Хайдара, выдающийся историк Томбукту, в каменном дворике своего дома, недалеко от мечети Санкоре. Температура приближается к тридцати восьми градусам, свободное хлопковое одеяние ученого пропиталось потом, а он продолжает перерывать десятки пыльных кожаных чемоданов с ценными манускриптами. От чемоданов идет резкий запах кожи и плесени.

Хайдара – настоящий «книжный» исламский ученый, человек, одержимый печатным словом. Книги, говорит он, спасут Томбукту. Слова формируют мышцы и сухожилия, которые поддерживают общества, считает Хайдара. Возьмите Коран, Библию, Конституцию США, а также письма от отцов к сыновьям, завещания, благословения, проклятия… Тысячи и тысячи слов, заключающие в себе весь спектр эмоций, заполняют все углы и закоулки жизни человека.



Изображение сандалий Пророка на страницах старинного манускрипта (XVII век). Многие годы такие книги продавались на черном рынке. Сегодня их в Мали уже не увидишь.

Что ж, такой подход вполне логичен для человека, семья которого владеет самой большой в Томбукту частной библиотекой из 22 тысяч манускриптов, восходящих к XI веку, и самых разнообразных фолиантов, щедро покрытых золотом или украшенных яркими орнаментами. Cреди них дневники, повествующие о заговорах и обманах, переписка правителей с губернаторами, исламская теология, медицинские справочники, арабская грамматика, поэзия, пословицы и волшебные заклинания. Также есть обрывки торговой корреспонденции – расписки о получении товаров, описи караванов верблюдов и грузов. Большинство написано на арабском, некоторые – на родном для Хайдары сонгаи. Остальные – на тамашеке, языке туарегов. Ученый может часами сидеть над манускриптами, раскрывая то один том, то другой. Каждая из книг для него – телескоп, позволяющий заглянуть в прошлое.

Из пестрой картины Томбукту, возникающей на страницах этих книг, вырисовывается перевалочный пункт, обогатившийся благодаря своему выгодному расположению на пересечении важных торговых артерий – реки Нигер и караванного пути через пустыню Сахара. Купцы из дальних стран и городов – Гранады, Каира, Мекки – везли ткани, специи, соль и обменивали их здесь на африканские золото, слоновую кость и рабов. Их богатства росли, и в городе строились мечети, куда стекались ученые, которые открывали школы и свозили со всего исламского мира книги: «Арабские ночи», мавританскую любовную лирику, комментарии к Корану из Мекки, описания придворных интриг и военных дрязг африканских королевств. А армии переписчиков тщательно делали копии для местных учителей и их богатых покровителей.

Книги-то в Томбукту были, а вот большого войска не было. Неудивительно, что город, основанный пастухами-туарегами в 1100 году как сезонное поселение, сменил за несколько веков множество хозяев – малийцев, сонгаи, фулани. Впрочем, купцы Томбукту откупались от любых новых властей – но лишь пока тех интересовали деньги. А вот появление агрессоров, заинтересованных в пище духовной, трагически отразилось на судьбе города. В 1591 году в город вошла марокканская армия, ее солдаты разграбили библиотеки, а выдающихся ученых отправили к марокканскому султану. Богатейшие собрания книг рассеялись. Из оставшихся в частном владении фолиантов одни были вмурованы в стены домов, другие – зарыты в пустыне, многие позднее утеряны.

Страстная любовь Хайдары к книгам побудила его, вслед за своими предками, стать ученым – а затем подвигла заняться спасением городских манускриптов Томбукту. Благодаря помощи правительства и пожертвованиям от благотворительных организаций всего мира были построены три библиотеки, оборудованные по последнему слову техники, и в них теперь хранятся и оцифровываются манускрипты Томбукту. Хайдара возглавляет одну из этих библиотек – в нее перекочевала большая часть его домашнего собрания. Известия о возрождении манускриптов даже подтолкнуло тогдашнего лидера Ливии Муамара Каддафи начать строительство роскошного обнесенного стенами курорта в надежде на то, что когда-нибудь здесь будут проходить конгрессы ученых.