Топ-10 достопримечательностей 2019 года по посещаемости: рейтинг TripAdvisor

Сердце и визитная карточка Венеции. На протяжении многих лет площадь является местом притяжения миллионов людей со всего мира. Здесь проводятся городские церемонии, торжества и знаменитый Венецианский карнавал. И, да, Сан-Марко периодически оказывается под водой. Фото: London Permaculture/flickr.com

Повышенное внимание у туристов вызывает не сам небоскреб, а у уникальная смотровая площадка на нем – Skydeck. Лишь немногие из приезжающих в Чикаго упускают возможность полюбоваться на город с высоты 412 метров. Фото: Shushana8/flickr.com

Анна Франк – маленькая еврейская девочка, которая во время Второй мировой войны скрывалась от фашистов в доме на улице Принсенграхт 263. Она стала известна благодаря дневнику, в котором записывала все происходящее в ее жизни, начиная с того момента, когда попала в этом дом. Фото: Chris Helmkamp/flickr.com

Самое популярное место в Новом Орлеане, которое славится своими ночными развлечениями и цветными зданиями, украшенными балконами с чугунными ограждениями. Здесь находятся джаз-клубы, рестораны каджунской кухни и шумные бары. Французский квартал всегда полон народа и уличных артистов. Фото: Ken Lund/flickr.com

Это одно из самых удивительных архитектурных сооружений на планете. Великий Антонио Гауди отдал этому проекту 40 лет своей жизни. Ожидается, что к 2026 году Храм Святого семейства, наконец, достроят. Фото: Vladimir Varfolomeev/flickr.com

Мировая достопримечательность, которая не нуждается в представлении. Ежегодно Эйфелеву башню посещает около 7 миллионов туристов. Фото: Alfie Ianni/flickr.com

Один из главных символов США. Эту статую часто сравнивают с Колоссом Родосским, и она по-прежнему является одним из главных центров притяжения для туристов в Нью-Йорке. Фото: needpix.com

Тройку топ-достопримечательностей мира замыкают Ватиканские музеи. Здесь находится огромная коллекция произведений искусства, которые папы собирали в течение сотен лет. Фото: pixabay.com

Величайший музей искусств по-прежнему удерживает звание самого посещаемого музея мира. Фото: pixabay.com