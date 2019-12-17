Топ-10 достопримечательностей 2019 года по посещаемости: рейтинг TripAdvisor

Американский сайт путешествий определил, куда чаще всего отправлялись туристы в уходящем году.
Список был составлен после анализа 250 тысяч забронированных туров и мероприятий на сайте TripAdvisor.
Первая десятка мировых достопримечательностей представлена в галерее.
Сердце и визитная карточка Венеции. На протяжении многих лет площадь является местом притяжения миллионов людей со всего мира. Здесь проводятся городские церемонии, торжества и знаменитый Венецианский карнавал. И, да, Сан-Марко периодически оказывается под водой.
Повышенное внимание у туристов вызывает не сам небоскреб, а у уникальная смотровая площадка на нем – Skydeck. Лишь немногие из приезжающих в Чикаго упускают возможность полюбоваться на город с высоты 412 метров.
Анна Франк – маленькая еврейская девочка, которая во время Второй мировой войны скрывалась от фашистов в доме на улице Принсенграхт 263. Она стала известна благодаря дневнику, в котором записывала все происходящее в ее жизни, начиная с того момента, когда попала в этом дом.
Самое популярное место в Новом Орлеане, которое славится своими ночными развлечениями и цветными зданиями, украшенными балконами с чугунными ограждениями. Здесь находятся джаз-клубы, рестораны каджунской кухни и шумные бары. Французский квартал всегда полон народа и уличных артистов.
Это одно из самых удивительных архитектурных сооружений на планете. Великий Антонио Гауди отдал этому проекту 40 лет своей жизни. Ожидается, что к 2026 году Храм Святого семейства, наконец, достроят.
Мировая достопримечательность, которая не нуждается в представлении. Ежегодно Эйфелеву башню посещает около 7 миллионов туристов.
Один из главных символов США. Эту статую часто сравнивают с Колоссом Родосским, и она по-прежнему является одним из главных центров притяжения для туристов в Нью-Йорке.
Тройку топ-достопримечательностей мира замыкают Ватиканские музеи. Здесь находится огромная коллекция произведений искусства, которые папы собирали в течение сотен лет.