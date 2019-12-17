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Путешествия

Топ-10 достопримечательностей 2019 года по посещаемости: рейтинг TripAdvisor

17 декабря 2019
Колизей
Фото: Sam valadi/flickr.com
Американский сайт путешествий определил, куда чаще всего отправлялись туристы в уходящем году.

Список был составлен после анализа 250 тысяч забронированных туров и мероприятий на сайте TripAdvisor.

Первая десятка мировых достопримечательностей представлена в галерее.

Сан-Марко
Сердце и визитная карточка Венеции. На протяжении многих лет площадь является местом притяжения миллионов людей со всего мира. Здесь проводятся городские церемонии, торжества и знаменитый Венецианский карнавал. И, да, Сан-Марко периодически оказывается под водой.
Фото: London Permaculture/flickr.com
Уиллис-Тауэр
Повышенное внимание у туристов вызывает не сам небоскреб, а у уникальная смотровая площадка на нем – Skydeck. Лишь немногие из приезжающих в Чикаго упускают возможность полюбоваться на город с высоты 412 метров.
Фото: Shushana8/flickr.com
Дом Анны Франк
Анна Франк – маленькая еврейская девочка, которая во время Второй мировой войны скрывалась от фашистов в доме на улице Принсенграхт 263. Она стала известна благодаря дневнику, в котором записывала все происходящее в ее жизни, начиная с того момента, когда попала в этом дом.
Фото: Chris Helmkamp/flickr.com
Французский квартал
Самое популярное место в Новом Орлеане, которое славится своими ночными развлечениями и цветными зданиями, украшенными балконами с чугунными ограждениями. Здесь находятся джаз-клубы, рестораны каджунской кухни и шумные бары. Французский квартал всегда полон народа и уличных артистов.
Фото: Ken Lund/flickr.com
Саграда Фамилия
Это одно из самых удивительных архитектурных сооружений на планете. Великий Антонио Гауди отдал этому проекту 40 лет своей жизни. Ожидается, что к 2026 году Храм Святого семейства, наконец, достроят.
Фото: Vladimir Varfolomeev/flickr.com
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Мировая достопримечательность, которая не нуждается в представлении. Ежегодно Эйфелеву башню посещает около 7 миллионов туристов.
Фото: Alfie Ianni/flickr.com
Статуя Свободы
Один из главных символов США. Эту статую часто сравнивают с Колоссом Родосским, и она по-прежнему является одним из главных центров притяжения для туристов в Нью-Йорке.
Фото: needpix.com
Ватикан
Тройку топ-достопримечательностей мира замыкают Ватиканские музеи. Здесь находится огромная коллекция произведений искусства, которые папы собирали в течение сотен лет.
Фото: pixabay.com
Лувр
Величайший музей искусств по-прежнему удерживает звание самого посещаемого музея мира.
Фото: pixabay.com
Колизей
Самый большой и знаменитый из древнеримских амфитеатров еще в 2010 году расширил пространство для посещения туристов, открыв третий уровень и подземные галереи. С тех пор посещаемость арены с каждым годом только растет.
Фото: Kelly Hunter/flickr.com