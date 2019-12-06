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Путешествия

Топ-10 достопримечательностей мира по версии Uber

06 декабря 2019
Empire State Building
Фото: peakpx.com
Клиенты сервиса чаще всего выбирали эти направления для своих поездок.

Главной достопримечательностью по версии Uber стал Эмпайр-Стейт-Билдинг – 103-этажный небоскреб, расположенный в Нью-Йорке на острове Манхэттен.

Эмпайр-Стейт-Билдинг является офисным зданием, но в сервисе не уточнили, учитывались ли при составлении рейтинга только туристы или небоскреб возглавил список благодаря клиентам, которые пользовались услугой такси, чтобы добраться на работу.

Полностью топ-10 достопримечательностей по версии Uber выглядит так:

  1. Эмпайр-Стейт-Билдинг, Нью-Йорк
  2. Башня Свободы, Нью-Йорк
  3. Си-Эн-Тауэр, Торонто
  4. Триумфальная арка, Париж
  5. Эйфелева башня, Париж
  6. Лувр, Париж
  7. Бурдж-Халифа, Дубай
  8. Диснейленд, Париж
  9. Букингемский дворец, Лондон
  10. Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско
Empire State Building
Эмпайр-Стейт-Билдинг
Фото: piqsels.com
Freedom Tower
Башня Свободы
Фото: pixabay.com
CN Tower
Си-Эн-Тауэр
Фото: needpix.com

Итоги 2019 года подвели и в дочернем сервисе по доставке еды Uber Eats. Больше всего доставок в компании осуществили к Эйфелевой башне, парку «Золотые Ворота» в Сан-Франциско, парламенту Австралии в Канберре и Си-Эн-Тауэр (одна из самых высоких телевизионных вышек в мире) в Торонто.

Чаще всего в 2019 году пользователи по всему миру заказывали картошку фри, пиццу, суши, куриные крылышки, японскую лапшу рамэн, а также коктейль «жемчужный чай» (чайный напиток с шариками из тапиоки), пельмени и блинчики.

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