Топ-10 достопримечательностей мира по версии Uber

Итоги 2019 года подвели и в дочернем сервисе по доставке еды Uber Eats. Больше всего доставок в компании осуществили к Эйфелевой башне, парку «Золотые Ворота» в Сан-Франциско, парламенту Австралии в Канберре и Си-Эн-Тауэр (одна из самых высоких телевизионных вышек в мире) в Торонто.

Чаще всего в 2019 году пользователи по всему миру заказывали картошку фри, пиццу, суши, куриные крылышки, японскую лапшу рамэн, а также коктейль «жемчужный чай» (чайный напиток с шариками из тапиоки), пельмени и блинчики.

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