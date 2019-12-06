Топ-10 достопримечательностей мира по версии Uber

Главной достопримечательностью по версии Uber стал Эмпайр-Стейт-Билдинг – 103-этажный небоскреб, расположенный в Нью-Йорке на острове Манхэттен.
Эмпайр-Стейт-Билдинг является офисным зданием, но в сервисе не уточнили, учитывались ли при составлении рейтинга только туристы или небоскреб возглавил список благодаря клиентам, которые пользовались услугой такси, чтобы добраться на работу.
Полностью топ-10 достопримечательностей по версии Uber выглядит так:
- Эмпайр-Стейт-Билдинг, Нью-Йорк
- Башня Свободы, Нью-Йорк
- Си-Эн-Тауэр, Торонто
- Триумфальная арка, Париж
- Эйфелева башня, Париж
- Лувр, Париж
- Бурдж-Халифа, Дубай
- Диснейленд, Париж
- Букингемский дворец, Лондон
- Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско
Итоги 2019 года подвели и в дочернем сервисе по доставке еды Uber Eats. Больше всего доставок в компании осуществили к Эйфелевой башне, парку «Золотые Ворота» в Сан-Франциско, парламенту Австралии в Канберре и Си-Эн-Тауэр (одна из самых высоких телевизионных вышек в мире) в Торонто.
Чаще всего в 2019 году пользователи по всему миру заказывали картошку фри, пиццу, суши, куриные крылышки, японскую лапшу рамэн, а также коктейль «жемчужный чай» (чайный напиток с шариками из тапиоки), пельмени и блинчики.
Посмотрите на самую молодую достопримечательность Нью-Йорка – лестницу Джокера.