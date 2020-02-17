Топ-10 приключенческих туров: школа выживания, ралли на тук-туках и другие
Экспедиция на мотопараплане, Намибия
Путешествие на параплане, приводимом в действие мотором, – одно из самых экзотических приключений, доступных в Африке. Помимо удовольствия от пилотирования такого необычного устройства и полного интерактива с окружающей средой подобные экспедиции хороши тем, что позволяют познакомиться с самыми укромными уголками Чёрного континента.
Не забыты при этом и комфортные условия проживания: отдых и ночлег по программе организуются в стационарных и мобильных кемпах и лоджах, а наземные службы сопровождения предоставляют несколько джипов и грузовик – для перевозки багажа, провианта и оборудования. С высоты птичьего полёта путешественники смогут увидеть громадные дюны красного песка и водопады на реке Кунене, сфотографировать стада гиппопотамов, слонов и жирафов. С недавних пор между лоджами можно переезжать и на внедорожных мотоциклах – и благодаря этому получить сразу два удовольствия в одном. Вдобавок у участников тура есть возможность провести пару ночей в деревне племени химба, женщины которого известны своими необычными причёсками.
nkprojects.net, 16 дней, от €8900
Сезон: круглый год, чаще всего группы отправляются в марте.
Как добраться: рейсы из Москвы в Виндхук (столицу Намибии) авиакомпанией Qatar Airways с пересадкой в Дохе.
Велопробег по Дороге смерти, Боливия
Дорога Камино-де-лас-Юнгас – узкая 64-километровая лента, связывающая леса Амазонии с городом Ла-Пас. С момента её постройки в 1930 году в отвесном ущелье под ней погибли тысячи автомобилистов, велосипедистов и пассажиров автобусов – виной тому отсутствие отбойников, оползни, дожди, туманы, слепые повороты и при этом почти постоянный уклон. 13 лет назад был проложен альтернативный путь, позволяющий водителям объезжать наиболее опасные участки, и теперь велосипедисты чувствуют себя на Камино-де-лас-Юнгас почти полновластными хозяевами (хотя грузовики и минивэны здесь по-прежнему не редкость).
Ежегодно сюда приезжает около 25 тысяч любителей двухколёсного экстрима, которых не страшит скользкая дорожка в тумане над пропастью. Большинство туров начинается в Ла-Кумбре на высоте 4700 м, а в точке финиша высота – уже 1200 м. Те из смельчаков, кто отважится оторвать глаза от дороги во время головокружительного спуска, будут награждены неописуемыми красотами окрестностей. Велотуры по Дороге смерти организует множество местных и международных операторов, но не возбраняется проехать её и самостоятельно.
gravitybolivia.com, 1 день, от $125
Сезон: круглый год, хотя с ноября по март, когда идут дожди, дорога особенно опасна.
Как добраться: рейсы из Москвы в Ла-Пас компаниями «Аэрофлот» и Avianca с пересадками в Мадриде и Боготе.
Ски-сафари по горным приютам, Италия
Горнолыжный регион Доломиты-Суперски – крупнейший в мире, здесь единым ски-пассом и системой подъёмников связаны целых 12 курортов. Это даёт просто невероятную возможность хоть каждый день кататься и ночевать в новом месте. Но ещё интереснее такое ски-сафари будет, если оставаться на ночь не внизу, а наверху. Нет, не в отеле ski-in/ski-out, а в рифуджио – так в Доломитовых Альпах называют горные приюты. Многие из них продолжают работать не только летом, но и после завершения сезона трекинга и восхождений – главным образом как ресторанчики для горнолыжников, которым лень спускаться к нижним станциям канаток.
Большинству гостей не приходит в голову, что в милой хижине для них готов не только стол, но и койко-место. И это совершенно не обязательно спартанское общежитие на 20 человек – некоторые рифуджио сегодня предлагают комфорт, соответствующий уровню отелей в 3, 4 и даже 5 звёзд. Например, Rifugio Averau над Кортиной-д'Ампеццо – тут прекрасные комнаты со всеми удобствами, включая отделанную мрамором ванную комнату, тапочки и балкон с сумасшедшим видом на массив Мармолада и растопыренные пальцы скал Чинкве-Торри, а здешний ресторан с винным погребом, в котором хранится коллекция из 170 сортов вин, входит в десятку лучших в регионе.
В Rifugio Fermeda Hutte, на высоте 2109 м над курортом Валь-Гардена, делают идеальную пиццу в дровяной печи, ради которой в хижину приезжают со всей округи. Рифуджио ведёт свою историю с 1937 года – впрочем, комнаты для гостей вполне современные и комфортабельные. А Rifugio Fredarola в долине Валь-ди-Фасса владеет сам мэр городка Канацеи. В начале сезона он приезжает сюда на своём «харлее» и паркуется прямо в ресторане – перед диджейским пультом, за которым лично сводит пластинки в свободное от мэрских дел время (то есть примерно каждый день после обеда). Помимо обычной террасы в сезон он строит перед входом в хижину ещё одну – со столами и лавками из снега и льда. А внутри – уютный зал с камином и шкурами и, возможно, лучшее мясо на гриле, какое только можно найти на всей Селла-Ронде.
Но главный бонус ночёвки в рифуджио – возможность остаться один на один с Доломитами. Вечером, когда туристы и лыжники спускаются вниз, деревушки в долинах зажигают огни и превращаются в дрожащее звёздное марево у ваших ног, а гранитные скалы, ловя лучи заходящего солнца, загораются, словно лампочки на новогодней ёлке. Волшебное явление энросадира, когда Доломиты на закате вспыхивают огнём, и внизу производит неизгладимое впечатление, а если в этот момент оказаться среди пламенеющих вершин, то увиденная картинка отпечатывается на сетчатке, как ожог. И ещё один бонус ждёт утром: совершенно пустые, не тронутые чужими следами склоны в свежем вельвете от ратраков.
moversport.it, от 2 дней, по запросу
Сезон: с декабря по март включительно.
Как добраться: рейсы S7 Airlines из Москвы в Верону. На курорты региона Доломиты-Суперски доставляют шаттл-басы, либо можно взять машину напрокат на сайте S7 Airlines, получив при этом дополнительные мили на свой счёт. При бронировании номера в рифуджио имеет смысл сразу договориться с хозяевами о доставке вещей наверх на снегоходе – так же, как и о доставке вас самих, если вы прибываете уже после закрытия подъёмников.
Ралли на моторикше, Индия
The Adventurists, организаторы авантюры, которой в этом году исполняется 13 лет, верят, что настоящие путешествия – не про потребление туристических услуг, а про приключения и острые ощущения. Их первая затея – Mongol Rally, ежегодные гонки на малолитражках по монгольскому бездорожью – пользуется бешеной популярностью. Как, впрочем, и Rickshaw Run – заезд на моторикшах через Индию. Каждая команда из двух-трёх человек получает в своё распоряжение, возможно, самое дрянное транспортное средство на свете – трёхколёсный индийский тук-тук, вручную разукрашенный художниками. Затем, после двухдневного инструктажа, тест-драйвов и разнузданной вечеринки, команды разделяются – каждая пересекает страну по самостоятельно выбранному пути: известна лишь конечная точка, где 15 дней спустя «выжившие» встретятся для заключительной тусовки.
Блуждания по сельским дорогам, регулярные поломки, аварии и травмы – всё это гарантированные составляющие заезда (никакой технической или медицинской поддержки участникам не предоставляется). Но зато скорость передвижения на моторикше редко превышает 14 км/ч, и все запахи, краски и звуки беспрепятственно проникают в салон – нравится вам это или нет. The Adventurists не берут с участников оргсбор, но просят каждую команду внести как минимум £500 на счёт в благотворительной организации Cool Earth, занимающейся восстановлением сельвы Амазонии.
Для участия понадобятся международные права категории A или В, страховка, деньги на бензин (около $250), а также расходы на ремонт, еду и проживание. Заезды проходят три раза в год из Кералы в Раджастхан и в обратном направлении. Аналогичные «ралли» также проводятся в Гималаях, на Шри-Ланке, в Андах и Бразилии. В России же The Adventurists устраивают заезды на старых мотоциклах «Урал» с колясками по замёрзшим рекам Сибири.
theadventurists.com, 15 дней, благотворительный взнос – от £500
Сезон: с 30 декабря по 15 января, а также с 3 по 18 апреля 2020 года.
Как добраться: для тех, кто стартует из штата Керала – одним из рейсов в Тируванантапурам со стыковкой (например, Etihad Airways). До Раджастхана удобнее добираться из Дели, из Москвы есть прямой рейс у «Аэрофлота».
Лыжный поход к Северному полюсу, Россия
Каждый год – и всего на три недели в апреле – на дрейфующих льдах Арктики строится база «Барнео». В это время здесь уже наступает полярный день, а температура поднимается до относительно комфортных -30...-20 °С. Тогда-то на новенький аэродром рядом с базой и прилетают самолёты Ан-74 с туристами. Именно от пункта высадки вблизи «Барнео», куда участников похода доставляют на вертолёте Ми-8, и начинается эпический лыжный маршрут к Северному полюсу.
Впереди – ночёвки в палатках на льду, сверкающие торосы, ледяные разводья, белые медведи вдалеке и долгие километры упорного движения к цели с тяжёлыми санями за спиной. Когда же после всех этих перипетий экспедиция достигает Северного полюса, каждый устраивает праздник на свой вкус – счастливые «полярники» танцуют, водят хороводы и даже играют в футбол. А некоторые, по примеру экспедиции Ивана Папанина, основавшего в 1937 году первую в мире дрейфующую станцию «Северный полюс», льют машинное масло на «земную ось» – чтобы лучше вертелась.
7vershin.ru, 15 дней, €45 670
Сезон: апрель.
Как добраться: рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» из Москвы в Лонгйир (архипелаг Шпицберген) и Norwegian с пересадкой в Осло. Все дальнейшие перемещения на самолётах и вертолётах входят в стоимость тура.
Переход на верблюдах через Сахару, Марокко
За шумом улиц и запахами марокканских базаров сложно прочувствовать величественный дух крупнейшей жаркой пустыни в мире. Трекинг за тишиной на задумчивом и своенравном дромадере – настоящее приключение и воплощение мечты многих путешественников. В южных городах королевства вам предложат разнообразные варианты туров на одногорбых верблюдах. Пожалуй, самые интересные – походы к песчаным массивам-эргам, их организуют из городков Мхамид и Мерзуга. После трёх-четырёх дней странствий по барханам может показаться, что вы переместились на другую планету, а ваш «корабль пустыни» больше напоминает «Инопланетянина» Спилберга. Кроме бесконечной медитации на пески, участников перехода ждут визит в глинобитные жилища местных племён, ночёвки под звёздами и рассветы во всё небо – точно такие же, какими их видели первые люди на Земле.
cameltrekking.com, 2 дня, от €140
Сезон: с мая по октябрь.
Как добраться: до Мхамида, как и до Мерзуги, проще всего добираться из Загоры (100 км на автобусе или такси). От Марракеша до Загоры – около 350 км (6 часов на автомобиле). Из Москвы в Марракеш через Касабланку можно добраться рейсами авиакомпании Royal Air Maroc.
Каякинг с косатками, Канада
Зубатые киты, которых ещё называют убийцами и орками, – самые хитроумные хищники в морской среде. Они нередко используют групповые тактики охоты и даже умеют выбираться на берег за добычей – чтобы потом вернуться в море с ловкостью, поразительной для обладателей шеститонного тела. Единственный заповедник косаток – остров Робсон-Байт – находится в Британской Колумбии, в проливе Джонстон, что на северо-востоке острова Ванкувер. По данным учёных, возле этих берегов можно увидеть до 300 особей китов-убийц, которые на самом деле относятся к семейству дельфиновых.
Группы косаток приплывают сюда в основном летом – чтобы понежиться в тихих водах, потереться о гладкие валуны у берега и полакомиться лососем, пришедшим на нерест. Из деревушки Телеграф-Коув, возле которой разрешено ставить палатки, организуются заплывы на каяках навстречу косаткам. По ночам тишину заповедника нарушает методичное фырканье и плеск воды – дыхание этих удивительных животных. Кстати, косатки не единственные представители дикой фауны, с которыми здесь можно познакомиться: среди самых интересных и распространённых – медведи и пумы. Да и просто поплавать на байдарке среди дикой во всех смыслах красоты – уже счастье.
bcunbound.com, от 4 дней, по запросу
Сезон: с июня по сентябрь.
Как добраться: из Москвы в Ванкувер с пересадкой летают многие авиакомпании – например, Air France. Из Ванкувера в Телеграф-Коув можно попасть на автомобиле, автобусе, пароме или самолётом Pacific Coastal Airlines.
Путешествие в пещеру Шондонг, Вьетнам
Пещера Шондонг – самая крупная из известных в мире. Её протяжённость – около девяти километров, в ней есть своя подземная река и две фантастические «долины» – участки, где своды обвалились, открыв доступ свету и буйной растительности. Внутри некоторых из залов Шондонга мог бы разместиться целый квартал с небоскрёбами, а ещё тут растут одни из самых громадных сталагмитов в мире – их высота достигает 70 м. Спелеологи открыли эту пещеру лишь десять лет назад, а первые туристы побывали в ней только в 2013-м.
Для её посещения необходимо оформить пропуск, и в год правительство выдаёт их не больше тысячи. Официальные туры в Шондонг организует компания Oxalis Adventure: во время четырёхдневного похода группу сопровождает команда из 25 человек – гидов, носильщиков и поваров. Кроме ночёвок в палатках под грандиозными пещерными сводами, в программу похода также входит преодоление подземных препятствий, возвышенностей и бродов при помощи специальной экипировки, подъём на Великую вьетнамскую стену (90-метровое отложение кальцита) и визит в другую впечатляющую пещеру, также открытую в 2009 году, – Ханг-Ен.
oxalis.com.vn, 4 дня, от $3000
Сезон: с февраля по август.
Как добраться: рейсы авиакомпании Vietnam Airlines из Москвы в Донгхой с пересадкой в Ханое, далее на автомобиле.
Школа выживания с Беар Гриллсом, ОАЭ
Кому, как не ведущему программы «Выжить любой ценой» на канале National Geographic, обучать любителей острых ощущений навыкам выживания? Бывший спецназовец, путешественник и писатель Беар Гриллс уже давно ведёт тематические курсы в своей академии Bear Grylls Survival Academy в разных частях Великобритании, а в январе 2020 года его программы самого разного уровня сложности и продолжительности стартуют и в эмирате Рас-эль-Хайма.
Гриллс прославился тем, что умудрялся выжить и в пустыне, и в горах, и на необитаемом острове, имея при себе лишь три вещи – кремень, нож и флягу с водой. Похожий опыт ждёт и участников лагеря в Рас-эль-Хайме – они научатся с лёгкостью перемещаться в горах, разводить огонь в пустыне, сооружать аварийные укрытия для ночёвок, ориентироваться в пространстве и справляться с травмами. Место было выбрано не случайно – этот эмират уже зарекомендовал себя как одно из лучших направлений для экстремального туризма на Ближнем Востоке. Здесь достаточно развлечений для любителей приключений: скалолазание, горные велосипеды, виа феррата и самый длинный в мире зиплайн.
beargryllssurvivalacademy.com, от 1 дня, по запросу
Сезон: с сентября по май.
Как добраться: прямые рейсы flydubai из Москвы в Дубай, далее на автомобиле до Рас-эль-Хаймы.
Гаучо-тур, Аргентина
Латиноамериканские ковбои гаучо ещё почти сто лет назад составляли большую часть населения пампы. Бродяги-погонщики, полукровки, родившиеся от смешанных браков европейцев с индейскими женщинами, романтические герои Майн Рида, ловкие, храбрые наездники и независимые души – всё это гаучо. Хотите побывать в их шкуре? Тогда добро пожаловать в Патагонию, где ещё сохранились дикие пастбища и небольшие ранчо – эстансии. Многие из них – например, Estancia Telken – организуют тематические гаучо-туры: их участников ждут скачки по степям (лучше иметь опыт конных прогулок или пройти предварительную подготовку), перегон сотен голов скота, приготовление еды на костре с помощью самого главного символа гаучо – ножа facón с копьевидным остриём, дегустация мате, традиционная ловля рыбы и, конечно, бесчисленные встречи с дикой природой Патагонии.
estanciasdesantacruz.com, туры от 1 дня, от $100
Сезон: с октября по апрель.
Как добраться: рейсы авиакомпании KLM из Моавы в Буэнос-Айрес с пересадкой в Амстердаме, затем внутренний перелёт в город Эль-Калафате рейсами LATAM Airlines. Далее на автомобиле до провинции Санта-Крус (около 200 км).