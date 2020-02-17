Топ-10 приключенческих туров: школа выживания, ралли на тук-туках и другие

Горнолыжный регион Доломиты-Суперски – крупнейший в мире, здесь единым ски-пассом и системой подъёмников связаны целых 12 курортов. Это даёт просто невероятную возможность хоть каждый день кататься и ночевать в новом месте. Но ещё интереснее такое ски-сафари будет, если оставаться на ночь не внизу, а наверху. Нет, не в отеле ski-in/ski-out, а в рифуджио – так в Доломитовых Альпах называют горные приюты. Многие из них продолжают работать не только летом, но и после завершения сезона трекинга и восхождений – главным образом как ресторанчики для горнолыжников, которым лень спускаться к нижним станциям канаток.

Большинству гостей не приходит в голову, что в милой хижине для них готов не только стол, но и койко-место. И это совершенно не обязательно спартанское общежитие на 20 человек – некоторые рифуджио сегодня предлагают комфорт, соответствующий уровню отелей в 3, 4 и даже 5 звёзд. Например, Rifugio Averau над Кортиной-д'Ампеццо – тут прекрасные комнаты со всеми удобствами, включая отделанную мрамором ванную комнату, тапочки и балкон с сумасшедшим видом на массив Мармолада и растопыренные пальцы скал Чинкве-Торри, а здешний ресторан с винным погребом, в котором хранится коллекция из 170 сортов вин, входит в десятку лучших в регионе.

В Rifugio Fermeda Hutte, на высоте 2109 м над курортом Валь-Гардена, делают идеальную пиццу в дровяной печи, ради которой в хижину приезжают со всей округи. Рифуджио ведёт свою историю с 1937 года – впрочем, комнаты для гостей вполне современные и комфортабельные. А Rifugio Fredarola в долине Валь-ди-Фасса владеет сам мэр городка Канацеи. В начале сезона он приезжает сюда на своём «харлее» и паркуется прямо в ресторане – перед диджейским пультом, за которым лично сводит пластинки в свободное от мэрских дел время (то есть примерно каждый день после обеда). Помимо обычной террасы в сезон он строит перед входом в хижину ещё одну – со столами и лавками из снега и льда. А внутри – уютный зал с камином и шкурами и, возможно, лучшее мясо на гриле, какое только можно найти на всей Селла-Ронде.

Но главный бонус ночёвки в рифуджио – возможность остаться один на один с Доломитами. Вечером, когда туристы и лыжники спускаются вниз, деревушки в долинах зажигают огни и превращаются в дрожащее звёздное марево у ваших ног, а гранитные скалы, ловя лучи заходящего солнца, загораются, словно лампочки на новогодней ёлке. Волшебное явление энросадира, когда Доломиты на закате вспыхивают огнём, и внизу производит неизгладимое впечатление, а если в этот момент оказаться среди пламенеющих вершин, то увиденная картинка отпечатывается на сетчатке, как ожог. И ещё один бонус ждёт утром: совершенно пустые, не тронутые чужими следами склоны в свежем вельвете от ратраков.

moversport.it, от 2 дней, по запросу

Сезон: с декабря по март включительно.

Как добраться: рейсы S7 Airlines из Москвы в Верону. На курорты региона Доломиты-Суперски доставляют шаттл-басы, либо можно взять машину напрокат на сайте S7 Airlines, получив при этом дополнительные мили на свой счёт. При бронировании номера в рифуджио имеет смысл сразу договориться с хозяевами о доставке вещей наверх на снегоходе – так же, как и о доставке вас самих, если вы прибываете уже после закрытия подъёмников.