Топ-10 самых популярных стран среди российских путешественников
Опираясь на данные Пограничной службы ФСБ РФ, Ассоциация Туроператоров (АТОР) опубликовала список самых посещаемых россиянами стран в 2019 году.
Южное направление для российских туристов оказалось самым популярным: Турция и близлежащая Абхазия заняли первое и второе места в рейтинге соответственно. Поток путешественников в Турцию увеличился на 18% в сравнении с 2018 годом и составил почти семь миллионов человек – это самый большой прирост среди стран из первой десятки.
Самым востребованным маршрутом в северном направлении у россиян стала Финляндия, а в восточном – Казахстан и Китай. Количество поездок в Китай значительно увеличилось (+13,47%) по сравнению с 2018 годом.
Германия и Италия стали самыми популярными западными маршрутами: эти страны суммарно посетили почти три миллиона россиян.
Полный рейтинг:
1. Турция, 6,99 млн (+18,48% по сравнению с 2018 годом)
2. Абхазия, 4,8 млн (+6,47%)
3. Финляндия, 3,96 млн (+7,93%)
4. Казахстан, 3,42 млн (+7,47%)
5. Китай, 2,6 млн (+13,47%)
6. Украина, 2,58 млн (+10,51%)
7. Эстония, 1,89 млн (+0,78%)
8. Германия, 1,43 млн (+1,29%)
9. Италия, 1,36 млн (+16,67%)
10. Таиланд, 1,23 млн (+0,57%)
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