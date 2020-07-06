Топ-10 самых популярных стран среди российских путешественников

Опираясь на данные Пограничной службы ФСБ РФ, Ассоциация Туроператоров (АТОР) опубликовала список самых посещаемых россиянами стран в 2019 году.

Южное направление для российских туристов оказалось самым популярным: Турция и близлежащая Абхазия заняли первое и второе места в рейтинге соответственно. Поток путешественников в Турцию увеличился на 18% в сравнении с 2018 годом и составил почти семь миллионов человек – это самый большой прирост среди стран из первой десятки.

Самым востребованным маршрутом в северном направлении у россиян стала Финляндия, а в восточном – Казахстан и Китай. Количество поездок в Китай значительно увеличилось (+13,47%) по сравнению с 2018 годом.

Германия и Италия стали самыми популярными западными маршрутами: эти страны суммарно посетили почти три миллиона россиян.