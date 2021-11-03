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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Путешествия

10 самых красивых городков и поселков, куда иностранцы бегут от мегаполисов

Анастасия Баринова
03 ноября 2021
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Гёреме (Турция)
Фото: Дмитрий Петренко
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Ия (Греция)
Фото: Анастасия Алабина
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Бухта Халонг (Вьетнам)
Фото: Aysylu
Живописные пейзажи маленьких и уютных населенных пунктов не оставляют путешественников равнодушными.

Минувший год, ознаменовавшийся пандемией и локдаунами, повысил спрос на недвижимость вдали от мегаполисов. Интерес к домам в деревушках или небольших городах в мире вырос на 126%. Специалисты решили выяснить, какие из населенных пунктов стали самыми популярными в соцсетях, и для этого проанализировали публикации в Instagram и Pinterest. 

Лидером «зрительских симпатий» стала греческая Ия: городок на острове Тира в архипелаге Киклады. Помимо живописных домиков, здесь есть Военно-морской музей и крепость Айос-Николаос – полуразрушенный замок, сохранившийся со времен венецианского владычества.

Деревушки в бухте Халонг занимают второе место рейтинга. Как и в случае с Ией, в Инстаграме они упоминаются более миллиона раз. Бухта включает в себя более 3000 островов, а также небольшие скалы, утесы и пещеры. Местность в 1994 году внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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uswitch.com

Турецкий городок Гёреме с населением около 2000 человек находится на третьем месте. Он расположен в исторической области Каппадокия, среди огромного множества пещерных храмов византийского времени. Самой известной достопримечательностью является одноименный музей под открытым небом, а скальные постройки включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменитые полеты на воздушных шарах тоже проводятся здесь.

Общий топ-10, составленный британским агентством Uswitch, выглядит следующим образом:

  1. Ия (Греция);
  2. Залив Халонг (Вьетнам);
  3. Гёреме (Турция);
  4. Халльштатт (Австрия);
  5. Mission Beach (Австралия);
  6. Ванака (Новая Зеландия);
  7. Вернацца (Италия);
  8. Сиракава (Япония);
  9. Tobermory (Великобритания);
  10. Фурнаш (Португалия).

В России тоже есть очень красивые деревни. Одна из них, признанная живописной на официальном уровне, уже успела устать от туристов.

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