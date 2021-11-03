10 самых красивых городков и поселков, куда иностранцы бегут от мегаполисов

Минувший год, ознаменовавшийся пандемией и локдаунами, повысил спрос на недвижимость вдали от мегаполисов. Интерес к домам в деревушках или небольших городах в мире вырос на 126%. Специалисты решили выяснить, какие из населенных пунктов стали самыми популярными в соцсетях, и для этого проанализировали публикации в Instagram и Pinterest.

Лидером «зрительских симпатий» стала греческая Ия: городок на острове Тира в архипелаге Киклады. Помимо живописных домиков, здесь есть Военно-морской музей и крепость Айос-Николаос – полуразрушенный замок, сохранившийся со времен венецианского владычества.