10 самых красивых городков и поселков, куда иностранцы бегут от мегаполисов
Минувший год, ознаменовавшийся пандемией и локдаунами, повысил спрос на недвижимость вдали от мегаполисов. Интерес к домам в деревушках или небольших городах в мире вырос на 126%. Специалисты решили выяснить, какие из населенных пунктов стали самыми популярными в соцсетях, и для этого проанализировали публикации в Instagram и Pinterest.
Лидером «зрительских симпатий» стала греческая Ия: городок на острове Тира в архипелаге Киклады. Помимо живописных домиков, здесь есть Военно-морской музей и крепость Айос-Николаос – полуразрушенный замок, сохранившийся со времен венецианского владычества.
Деревушки в бухте Халонг занимают второе место рейтинга. Как и в случае с Ией, в Инстаграме они упоминаются более миллиона раз. Бухта включает в себя более 3000 островов, а также небольшие скалы, утесы и пещеры. Местность в 1994 году внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Турецкий городок Гёреме с населением около 2000 человек находится на третьем месте. Он расположен в исторической области Каппадокия, среди огромного множества пещерных храмов византийского времени. Самой известной достопримечательностью является одноименный музей под открытым небом, а скальные постройки включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменитые полеты на воздушных шарах тоже проводятся здесь.
Общий топ-10, составленный британским агентством Uswitch, выглядит следующим образом:
- Ия (Греция);
- Залив Халонг (Вьетнам);
- Гёреме (Турция);
- Халльштатт (Австрия);
- Mission Beach (Австралия);
- Ванака (Новая Зеландия);
- Вернацца (Италия);
- Сиракава (Япония);
- Tobermory (Великобритания);
- Фурнаш (Португалия).
В России тоже есть очень красивые деревни. Одна из них, признанная живописной на официальном уровне, уже успела устать от туристов.