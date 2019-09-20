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Путешествия

Топ-15 мировых достопримечательностей в 2019 году. Что чаще ищут в Google

20 сентября 2019
Диснейленд, Анахайм. Pixabay
В 2019 году калифорнийский Диснейленд – пока самая часто запрашиваемая достопримечательность планеты
Фото: Pixabay
париж, диснейленд. Pixabay
Парижский Диснейленд – на втором месте
Фото: Pixabay
диснейленд, орландо. Pixabay
А замыкает тройку Диснейленд в Орландо
Фото: Pixabay
Тадж-Махал. Phxere.com
Индийский Тадж-Махал чуть-чуть не дотянул до топ-3, уступив флоридскому Диснейленду всего 50 тысяч запросов
Фото: Pxhere.com
мачу-пикчу. Ольга Тарасюк
А Мачу-Пикчу, в свою очередь, отстает от Тадж-Махала всего на 7 тысяч запросов
Фото: Ольга Тарасюк
Вершину списка оккупировали Диснейленды.

Туристический сервис Globehunters назвал мировые достопримечательности, которые чаще всего искали туристы в Google в 2019 году.

Топ-15 достопримечательностей по запросам в Google

1. Диснейленд в Анахайме (Калифорния, США) – 1,702 млн запросов в месяц

2. Диснейленд в Париже (Франция) – 1,222 млн

3. Диснейленд в Орландо (Флорида, США) – 1,114 млн

4. Тадж-Махал (Агра, Индия) – 1,063 млн

5. Мачу-Пикчу (Перу) – 1,056 млн

6. Гранд-Каньон (Аризона, США) – 884 тысяч

7. Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ) – 859 тысяч

8. Эйфелева башня (Париж, Франция) – 793 тысяч

9. Йеллоустон (Вайоминг, США) – 761 тысяч

10. Ниагарский водопад (граница штата Нью-Йорк, США, и провинции Онтарио, Канада) – 719 тысяч

11. Саграда-Фамилия (Барселона, Испания) – 680 тысяч

12. Статуя Свободы (Нью-Йорк, США) – 658 тысяч

13. Пантеон (Рим, Италия) – 513 тысяч

14. Собор Парижской Богоматери (Париж, Франция) – 496 тысяч

15. Букингемский дворец (Лондон, Великобритания) – 494 тысяч

Диснейленд в Анахайме – первый из тематических парков Уолта Диснея. Он был открыт 17 июля 1955 года. Ежедневно его посещает около 50 тысяч человек.

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