Топ-15 мировых достопримечательностей в 2019 году. Что чаще ищут в Google
Туристический сервис Globehunters назвал мировые достопримечательности, которые чаще всего искали туристы в Google в 2019 году.
Топ-15 достопримечательностей по запросам в Google
1. Диснейленд в Анахайме (Калифорния, США) – 1,702 млн запросов в месяц
2. Диснейленд в Париже (Франция) – 1,222 млн
3. Диснейленд в Орландо (Флорида, США) – 1,114 млн
4. Тадж-Махал (Агра, Индия) – 1,063 млн
5. Мачу-Пикчу (Перу) – 1,056 млн
6. Гранд-Каньон (Аризона, США) – 884 тысяч
7. Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ) – 859 тысяч
8. Эйфелева башня (Париж, Франция) – 793 тысяч
9. Йеллоустон (Вайоминг, США) – 761 тысяч
10. Ниагарский водопад (граница штата Нью-Йорк, США, и провинции Онтарио, Канада) – 719 тысяч
11. Саграда-Фамилия (Барселона, Испания) – 680 тысяч
12. Статуя Свободы (Нью-Йорк, США) – 658 тысяч
13. Пантеон (Рим, Италия) – 513 тысяч
14. Собор Парижской Богоматери (Париж, Франция) – 496 тысяч
15. Букингемский дворец (Лондон, Великобритания) – 494 тысяч
Диснейленд в Анахайме – первый из тематических парков Уолта Диснея. Он был открыт 17 июля 1955 года. Ежедневно его посещает около 50 тысяч человек.