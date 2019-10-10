Топ-20 городов, куда хлынут туристы в 2020 году

20. Маастрихт, Нидерланды (Прирост бронирований – 55%). Город, который по количеству исторических зданий в Нидерландах уступает только Амстердаму. В марте 2020 года здесь пройдет одна из крупнейших художественных ярмарок. Фото: Peter Köves, flickr.com

19. Малинди, Кения (88%). Это шумная прибрежная деревня с потрясающей природной красотой. Она известна своей суахилийской архитектурой и свежими морепродуктами. Фото: Shever, flickr.com

18. Керала, Индия (95%). Это оазис спокойствия в оживленной стране, с усаженным пальмами побережьем, кофейными плантациями и потрясающим видом на Аравийское море. Фото: pixabay.com

17. Токио, Япония (103%). Столица Японии попала в список благодаря Олимпиаде, которая пройдет здесь в 2020 году. Фото: Derrick Brutel, flickr.com

16. Ле Контамин-Монжуа, Франция (108%). Деревня во французском регионе Монблан расположена между известными курортами Шамони и Межева. Это идеальная база для альпинизма летом и для катания на лыжах зимой. Фото: Guilhem Vellut, flickr.com

15. Убатуба, Бразилия (108%). Это столица серфинга штата Сан-Паулу. Город насчитывает более 100 пляжей. Фото: WikiMedia Commons

14. Кортни, Канада (114%). Город расположен в очаровательной долине Комокс на острове Ванкувер. Это еще один фаворит у путешественников, заботящихся об экологии. Фото: WikiMedia Commons

13. Абердин, Шотландия (119%). Третий по величине город Шотландии может предложить туристам потрясающий городской пейзаж – от изысканных ресторанов, галерей и музеев в самом городе, до бурных прибрежных пейзажей в окружающей сельской местности. Фото: denisbin, flickr.com

12. Мыс Канаверал, США (136%). Это место известно во всем мире как база ВВС США. Отсюда запускают космические челноки, но на мысе также находятся три значительных охраняемых района: Национальный берег Канаверал, протяженностью более 100 километров, заповедник дикой природы острова Мерритт и Государственный парк Себастьян-Инлет. Фото: pixabay.com

11. Кали, Колумбия (137%). Это мировая столица сальсы и плавильный котел коренных, европейских и африканских культур с атмосферой тропической вечеринки. Город расположен на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Днем здесь тепло и свежо, а ночью прохладно. Фото: Reg Natarajan, flickr.com

10. Вануату (140%). Это живописный архипелаг, расположенный в 3 тысячах километрах к востоку от Австралии. Это дом для суровых островов, пустынных пляжей и потрясающей дикой природы Тихого океана. Фото: Phillip Capper, flickr.com

Фото: 9. Гвадалахара, Мексика (158%). Город живет в менее безумном темпе, чем Мехико и у него есть чем завлечь туристов – от колониальной архитектуры до впечатляющего набора фестивалей и музеев. Фото: Ari Helminen, flickr.com

8. Люксембург (167%). Лесистые холмы страны являются домом для средневековых замков, скалистых ущелий, очаровательных деревень и превосходных виноградников. Город Люксембург в 1994 году был объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Dennis Jarvis, flickr.com

7. Юджин, США (213%). Еще один город для эко-туристов. Юджин стал одним из центров органической пищевой промышленности, а власти города объявили о намерении сделать его углеродно-нейтральным. Фото: WikiMedia Commons

6. Сиань, Китай (255%). Этот города часто упоминается как одно из мест рождения китайской цивилизации. Сиань наиболее известен как дом для терракотовых воинов, солдат из глины, найденных в 1974 году. В 2020 году город представит 30 ночных туристических маршрутов, включающих ночные ярмарки и представления. Фото: pixabay.com

5. Румыния (298%). Как пишет Airbnb, эта страна с ее нетронутыми холмами и древними сельскими деревнями является идеальным местом для тех, кто ищет что-то необычное. Согласно Индексу результативности экологической деятельности 2018 года, Румыния занимает 15-е место в мире по жизнеспособности экосистем. Фото: pixabay.com

4. Санбери, Австралия (356%). Этот пригород Мельбурна известен своей дикой природой, винодельнями и архитектуре викторианской эпохи. В 2020 году здесь будет проходить чемпионат мира по крикету. Фото: Matt, flickr.com

3. Бурирам, Таиланд (383%). Это сельская провинция, где находятся одни из самых ценных реликвий Таиланда, а невероятный комплекс Фаном Рунг по величине сравним с его гораздо более известным камбоджийским соседом Ангкор Ват. Фото: Airbnb

2. Бильбао, Испания (402%). Популярность города среди туристов растет с каждым годом. Посетители Бильбао будут вознаграждены захватывающей дух архитектурой и незабываемым городским пейзажем. Фото: Tim Adam, flickr.com