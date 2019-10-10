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Топ-20 городов, куда хлынут туристы в 2020 году
Сервис Airbnb назвал места, бронирование жилья в которых резко увеличилось по сравнению с прошлым годом.
Сайт аренды жилья Airbnb обнародовал свой список 20 самых популярных городов на 2020 год, основанный на росте количества бронирований.
Список отличается большим разнообразием — в нем присутствуют места с потрясающей дикой природой, постиндустриальные культурные центры и центры притяжения эко-туризма.
20. Маастрихт, Нидерланды (Прирост бронирований – 55%). Город, который по количеству исторических зданий в Нидерландах уступает только Амстердаму. В марте 2020 года здесь пройдет одна из крупнейших художественных ярмарок.
19. Малинди, Кения (88%). Это шумная прибрежная деревня с потрясающей природной красотой. Она известна своей суахилийской архитектурой и свежими морепродуктами.
18. Керала, Индия (95%). Это оазис спокойствия в оживленной стране, с усаженным пальмами побережьем, кофейными плантациями и потрясающим видом на Аравийское море.
17. Токио, Япония (103%). Столица Японии попала в список благодаря Олимпиаде, которая пройдет здесь в 2020 году.
16. Ле Контамин-Монжуа, Франция (108%). Деревня во французском регионе Монблан расположена между известными курортами Шамони и Межева. Это идеальная база для альпинизма летом и для катания на лыжах зимой.
15. Убатуба, Бразилия (108%). Это столица серфинга штата Сан-Паулу. Город насчитывает более 100 пляжей.
14. Кортни, Канада (114%). Город расположен в очаровательной долине Комокс на острове Ванкувер. Это еще один фаворит у путешественников, заботящихся об экологии.
13. Абердин, Шотландия (119%). Третий по величине город Шотландии может предложить туристам потрясающий городской пейзаж – от изысканных ресторанов, галерей и музеев в самом городе, до бурных прибрежных пейзажей в окружающей сельской местности.
12. Мыс Канаверал, США (136%). Это место известно во всем мире как база ВВС США. Отсюда запускают космические челноки, но на мысе также находятся три значительных охраняемых района: Национальный берег Канаверал, протяженностью более 100 километров, заповедник дикой природы острова Мерритт и Государственный парк Себастьян-Инлет.
11. Кали, Колумбия (137%). Это мировая столица сальсы и плавильный котел коренных, европейских и африканских культур с атмосферой тропической вечеринки. Город расположен на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Днем здесь тепло и свежо, а ночью прохладно.
10. Вануату (140%). Это живописный архипелаг, расположенный в 3 тысячах километрах к востоку от Австралии. Это дом для суровых островов, пустынных пляжей и потрясающей дикой природы Тихого океана.
Фото: 9. Гвадалахара, Мексика (158%). Город живет в менее безумном темпе, чем Мехико и у него есть чем завлечь туристов – от колониальной архитектуры до впечатляющего набора фестивалей и музеев.
8. Люксембург (167%). Лесистые холмы страны являются домом для средневековых замков, скалистых ущелий, очаровательных деревень и превосходных виноградников. Город Люксембург в 1994 году был объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
7. Юджин, США (213%). Еще один город для эко-туристов. Юджин стал одним из центров органической пищевой промышленности, а власти города объявили о намерении сделать его углеродно-нейтральным.
6. Сиань, Китай (255%). Этот города часто упоминается как одно из мест рождения китайской цивилизации. Сиань наиболее известен как дом для терракотовых воинов, солдат из глины, найденных в 1974 году. В 2020 году город представит 30 ночных туристических маршрутов, включающих ночные ярмарки и представления.
5. Румыния (298%). Как пишет Airbnb, эта страна с ее нетронутыми холмами и древними сельскими деревнями является идеальным местом для тех, кто ищет что-то необычное. Согласно Индексу результативности экологической деятельности 2018 года, Румыния занимает 15-е место в мире по жизнеспособности экосистем.
4. Санбери, Австралия (356%). Этот пригород Мельбурна известен своей дикой природой, винодельнями и архитектуре викторианской эпохи. В 2020 году здесь будет проходить чемпионат мира по крикету.
3. Бурирам, Таиланд (383%). Это сельская провинция, где находятся одни из самых ценных реликвий Таиланда, а невероятный комплекс Фаном Рунг по величине сравним с его гораздо более известным камбоджийским соседом Ангкор Ват.
2. Бильбао, Испания (402%). Популярность города среди туристов растет с каждым годом. Посетители Бильбао будут вознаграждены захватывающей дух архитектурой и незабываемым городским пейзажем.
Фото: 1. Милуоки, США (729%). Хозяин Демократического национального конгресса в следующем году, Милуоки, занимает первое место в списке трендов. Как пишет Airbnb, здесь есть потрясающая карта баров и ресторанов, а также интересные культурные достопримечательности, в том числе художественный музей Калатравы.