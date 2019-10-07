Топ-20 мест, где не протолкнуться от туристов

Самым загруженным направлением мира в 2018 году, согласно рейтингу Columbus Direct, стал остров Пхукет в Таиланде. При 9,29 млн посетителей в год (в среднем это 25 452 посетителей в день) этот тайский курорт имеет наибольшее количество посетителей, чем любая другая туристическая локация мира. Показатель плотности туристов здесь составляет 5 090 человек на одну квадратную милю (2,59 кв.км).
Топ-20 самых загруженных туристических направлений мира*
1. Пхукет (Таиланд) – 5069 туристов на квадратную милю
2. Пальма-де-Майорка (Испания) – 2918
3. Паттайя (Таиланд) – 2762
4. Париж (Франция) – 1174
5. Барселонa (Испания) – 605
6. Куала-Лумпур (Малайзия) – 367
7. Милан (Италия) – 344
8. Осака (Япония) – 268
9. Сингапур – 127
10. Нью-Йорк (США) – 119
11. Сеул (Южная Корея) – 112
12. Бангкок (Таиланд) – 91
13. Лондон (Великобритания) – 89
14. Гонгконг (Китай) – 58
15. Мекка (Саудовская Аравия) – 50
16. Анталья (Турция) – 47
17. Токио (Япония) – 39
18. Дубай (ОАЭ) – 27
19. Стамбул (Турция) – 14
20. Бали (Индия) – 10
Меж тем расположившийся на 12-й позиции Бангкок четыре года подряд удерживает звание самого посещаемого города в мире по подсчетам Global Destination Cities Index.