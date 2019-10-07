Топ-20 мест, где не протолкнуться от туристов

Самым загруженным направлением мира в 2018 году, согласно рейтингу Columbus Direct, стал остров Пхукет в Таиланде. При 9,29 млн посетителей в год (в среднем это 25 452 посетителей в день) этот тайский курорт имеет наибольшее количество посетителей, чем любая другая туристическая локация мира. Показатель плотности туристов здесь составляет 5 090 человек на одну квадратную милю (2,59 кв.км).

Топ-20 самых загруженных туристических направлений мира*

1. Пхукет (Таиланд) – 5069 туристов на квадратную милю

2. Пальма-де-Майорка (Испания) – 2918

3. Паттайя (Таиланд) – 2762

4. Париж (Франция) – 1174

5. Барселонa (Испания) – 605

6. Куала-Лумпур (Малайзия) – 367

7. Милан (Италия) – 344

8. Осака (Япония) – 268

9. Сингапур – 127

10. Нью-Йорк (США) – 119

11. Сеул (Южная Корея) – 112

12. Бангкок (Таиланд) – 91

13. Лондон (Великобритания) – 89

14. Гонгконг (Китай) – 58

15. Мекка (Саудовская Аравия) – 50

16. Анталья (Турция) – 47

17. Токио (Япония) – 39

18. Дубай (ОАЭ) – 27

19. Стамбул (Турция) – 14

20. Бали (Индия) – 10

Меж тем расположившийся на 12-й позиции Бангкок четыре года подряд удерживает звание самого посещаемого города в мире по подсчетам Global Destination Cities Index.