Названы самые дешевые и самые дорогие города мира для путешествия одним днем

При составлении рейтингов учитывались такие параметры, как стоимость трехразового питания, одной ночи в отеле, траты на общественный транспорт и средняя цена за посещение главных достопримечательностей.

Возглавил топ-5 самых доступных направлений индийский Дели, где средние расходы туриста за день составят 2,3 тыс. рублей. Выйти в лидеры город смог благодаря доступным ценам на развлечения – 266 рублей за день и, особенно, на транспорт – 57 руб.

На втором месте – Каир (2,4 тыс. руб. на день). Ночь в отеле египетской столицы обойдется в скромные 1,2 тыс. рублей.

На третьем месте – турецкий Стамбул (3 тыс. руб.). Трехразовая еда в городе будет стоить путешественнику 1065 рублей, ночь в отеле – 1,5 тыс., осмотр достопримечательностей – 324 рубля, а транспорт – лишь 61 рубль.

Столица Малайзии Куала-Лумпур оказалась на четвертом месте рейтинга (3,4 тыс.). Посетить знаменитые пещеры Бату, торговый квартал Bukit Bintang и площадь Мердека можно всего за 420 рублей.

Замкнул топ-5 столица Китая Пекин (3,5 тыс.). Главные достопримечательности – Великую Китайскую стену, площадь Тяньаньмэнь и Храм Неба Тяньтань – можно увидеть в среднем за 526 рублей.