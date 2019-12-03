Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №194, ноябрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Путешествия

Названы самые дешевые и самые дорогие города мира для путешествия одним днем

Интерфакс
03 декабря 2019
Британский Starling Bank составил рейтинг мест, где можно отлично сэкономить, или, наоборот, сильно потратиться.

При составлении рейтингов учитывались такие параметры, как стоимость трехразового питания, одной ночи в отеле, траты на общественный транспорт и средняя цена за посещение главных достопримечательностей.

Возглавил топ-5 самых доступных направлений индийский Дели, где средние расходы туриста за день составят 2,3 тыс. рублей. Выйти в лидеры город смог благодаря доступным ценам на развлечения – 266 рублей за день и, особенно, на транспорт – 57 руб.

На втором месте – Каир (2,4 тыс. руб. на день). Ночь в отеле египетской столицы обойдется в скромные 1,2 тыс. рублей.

На третьем месте – турецкий Стамбул (3 тыс. руб.). Трехразовая еда в городе будет стоить путешественнику 1065 рублей, ночь в отеле – 1,5 тыс., осмотр достопримечательностей – 324 рубля, а транспорт – лишь 61 рубль.

Столица Малайзии Куала-Лумпур оказалась на четвертом месте рейтинга (3,4 тыс.). Посетить знаменитые пещеры Бату, торговый квартал Bukit Bintang и площадь Мердека можно всего за 420 рублей.

Замкнул топ-5 столица Китая Пекин (3,5 тыс.). Главные достопримечательности – Великую Китайскую стену, площадь Тяньаньмэнь и Храм Неба Тяньтань – можно увидеть в среднем за 526 рублей.

Цитадель Лал-Кила
Цитадель Лал-Кила в Дели
Фото: Arian Zwegers
Каир. Pixabay
Каир, столица Египта
Фото: Pixabay
Цистерна Базилика, Стамбул. Pixabay
Цистерна Базилика, одно из главных мест силы Стамбула
Фото: Pixabay
Куала-Лумпур, столица Малайзии. Pixabay
Куала-Лумпур, столица Малайзии
Фото: Pixabay
площадь.jpg
Площадь Тяньаньмэнь, Пекин

В свою очередь, рейтинг самых дорогих направлений для путешествия на один день возглавил Нью-Йорк (почти 15 тыс. рублей). Самой весомой тратой окажется ночь в отеле – 9,2 тыс. руб. и расходы на трехразовое питание – 4,1 тыс.

Следом по дороговизне – Лос-Анджелес (14 тыс.). Гостиница в этом городе будет стоить дешевле, чем в Нью-Йорке, – 7,4 тыс., а вот за развлечения придется раскошелиться на 3,3 тыс. рублей.

На третьем месте – Лондон (13,3 тыс. за день). В британской столице дорогое жилье (7,6 тыс.) и еда (3,7 тыс.). Посещение достопримечательностей обойдется в среднем в 1,6 тыс., но есть возможности сэкономить – например, вход в главные лондонские музеи бесплатный.

На четвертом месте вновь оказался город в США – Майами (12,3 тыс.). Благодаря хорошей погоде в Майами можно просто нежиться на пляже, но за другие развлечения придется немало заплатить. Например, посещение знаменитого океанариума площадью 15 га, где снимали фильм «Флиппер», обойдется в 3,3 тыс. рублей.

Завершила топ-5 доминиканская Пунта-Кана (12,1 тыс. рублей). Туристу на этом карибском курорте придется потратиться на отель – 6,2 тыс. и на осмотр достопримечательностей – в среднем 4,5 тыс. Именно развлечения обойдутся в Пунта-Кане дороже всего – например, окунуться в Голубом гроте (Hoyo Azul) будет стоить почти 10 тыс. рублей.