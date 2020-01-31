«Транссиб. Поезд отправляется»: отличная книга для всех, кто любит поезда и путешествия

Транссибирская магистраль – самая длинная железная дорога в мире протяженностью 9288,2 километра. Нулевой километр – в Москве, на Ярославском вокзале. Конечная станция – Владивосток. А между ними — мегаполисы и малые города, посёлки и деревни, тайга, горы, Байкал, степи, великие реки. Транссиб подобен нити, что связывает столь разные края, их историю и жителей. Обо всем этом и решили рассказать авторы книги – Александра Литвина и книжный иллюстратор Аня Десницкая, создатели известной книги «История старой квартиры», которая завоевала сердца множества читателей (а также российские и международные награды). Генеральным партнером книги стала компания ООО «РЖД».

Путешествие по Транссибу — это уроки сразу по истории, политике, географии, а еще демографическое и этнографическое исследование. Открывая эту книгу, вы уже отправляетесь в путешествие – остается только следить за проплывающими в окнах пейзажами разных городов и сел да слушать рассказы местных жителей под мерное покачивание вагона. Вы сможете ощутить аромат свежего хлеба, которым пахнет в Нерехте, увидеть купола церквей в Ярославле и резьбу наличников в Иркутске, отведать костромского сыра, таежных ягод и уральских шанег, побывать в Зиме – так зовется сибирский город. А заодно узнать основные факты обо всех значимых пунктах Транссибирской железнодорожной магистрали и ее истории. Такое вот путешествие выходит – сквозь время и пространство.

Чтобы создать эти панорамы и зарисовки из мегаполисов и маленьких поселков России, оживить сухие факты, цифры и географические координаты, авторы бросили клич на всю страну – и к ним полетели фотографии и рассказы детей и взрослых, живущих в городах, через которые тянется артерия Транссиба и ежедневно летят поезда с одного конца страны на другой. Поэтому в книге вы найдете чудесные иллюстрации Ани Десницкой, основанные на снимках и историях жителей – целые подробные панорамы городов и поселков, а также вагонов и разных милых сердцу горожан деталей.

Книга делится на четыре раздела по географическому принципу: Европа и Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Перед каждой главой — список станций, на которых мы остановимся, советы путешественникам и общее описание этой части России. На каждой станции мы узнаем об истории этого места, его достопримечательностях, особенных и диалектных словах, любимых блюдах и занятиях местных жителей.