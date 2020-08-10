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Чемоданчик для путешествия c животным — что берем с собой?

10 августа 2020
Набор вещей, которые вы возьмете в поездку для своего питомца, будет значительно варьироваться в зависимости от места назначения. Но есть несколько общих мест: это амуниция для животных, их корм и аптечка, а также игрушки, которыми можно будет отвлечь и успокоить зверя в пути.

Амуниция для питомцев

Маст-хэв для любого зверя в путешествии — это шлейка/ошейник, поводок и намордник (на случай прогулок в людных местах и поездках на общественном транспорте). Шлейка по многим параметрам более удобна в путешествии, чем обычный ошейник, однако выбор, разумеется, за вами. Но плюсов в шлейке масса: она снимает нагрузку с шейных позвонков, равномерно распределяя ее по телу животного, не давит на шею, не вызывает удушье при резких рывках, и главное — из нее сложнее вывернуться и убежать.

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Simbio.ru

А вместо обычного поводка, не слишком сподручного (буквально) в путешествии, мы можем посоветовать специальный поводок-рулетку Lishinu. Он разработан специально для тех, кому важна свобода движения, и подойдет для путешественников всех мастей, пород и размеров. Поводок-рулетка оборудована надежным механизмом блокировки, удобной застежкой и крепким тросом, который выдерживает вес даже крупной собаки. Амортизационная лента снижает нагрузку при резком рывке животного. Рулетку можно заблокировать одним жестом, а специальная кнопка «Стоп» обеспечит вам контроль над животным в любой ситуации.

Такая рулетка позволит животному исследовать все интересные для него места, не отходя далеко от владельца. А если вы отправились в поход, то на опасных отрезках пути поводок-рулетка будет незаменим, чтобы не пустить питомца убежать к опасному обрыву, броситься в погоню за замеченным в кустах диким зверем, поскользнуться на мокрых камнях или забраться в опасный водопад. Ну и главное: поводок Lishinu позволяет вам оставить обе руки свободными — а это очень кстати, когда у вас с собой, помимо четверолапого путешественника рядом, есть еще и рюкзак, бутылка с водой, фотоаппарат или телефон с открытой на нем картой незнакомой местности.

Ошейник тоже важно выбрать удобный, по размеру и не натирающий. Конечно, подойдет и ваш привычный домашний ошейник, уже испытанный прогулками, но помните, что он должен быть достаточно ярким и заметным, чтобы не потерять собаку. В качестве такого прочного и функционального аксессуара подойдут ошейники Buckle-Down. Они не махрятся, в них можно купаться (в отличие от кожаных ошейников), а еще их легко постирать, если пушистый турист решит изваляться в грязи или принять пылевые ванны. Благодаря надёжному пластиковому замку-фастексу (трезубцу) и прочной металлической фурнитуре высочайшего качества такой ошейник сможет выдержать все рывки вашей собаки.

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Simbio.ru

Намордник важен прежде всего для собак (намордники для кошек существуют, но поверьте, для путешествий они не предназначены: ваш Барсик в них будет выглядеть скорее как Ганнибал Лектер из известного фильма). Важно выбирать такой намордник, в котором собака сможет попить даже в общественном месте и не перегреется (именно поэтому отпадают плотные тканевые и некоторые пластиковые намордники).

Не забывайте об адреснике: эта маленькая деталь может избавить вас от головной боли в случае, если питомец убежит и потеряется. На адреснике должен быть ваш телефон — это необходимый минимум. Можно также оставить электронную почту или другие контакты, по которым с вами можно будет связаться при потере животного.

Чем кормить животное в путешествии

Если ваш питомец питается сухим кормом, то никаких проблем не возникнет: просто рассчитайте необходимое количество корма и возьмите его с собой (или удостоверьтесь, что привычный корм можно будет купить там, куда вы направляетесь).  Также захватите в поездку удобную миску. Миски могут быть либо силиконовыми —  тогда их очень удобно компактно складывать в рюкзак, — либо выполненными из меламина — это высокопрочный пластик, не поддающийся даже очень острым зубам. Из этого материала сделаны миски в линейке Buckle-Down. Такие миски не бьются и не трескаются, имеют гладкую поверхность, которую очень легко и удобно мыть. Эти миски не скользят по поверхности, когда животное ест или пьёт из них, ведь у них есть резиновые «ножки».

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А если животное на «натуралке», то есть питается по сбалансированной системе BARF — сырым мясом, рыбой и другими необработанными продуктами, есть несколько способов сохранить его диету во время путешествия. Самый простой из них — сумка-холодильник, при наличии которой мясо можно покупать на рынках и магазинах в пути и хранить в течение пары суток внутри. Если вы путешествуете на просторной машине и там есть холодильник, питающийся от прикуривателя, мясо можно хранить там. Также можно временно перевести питомца на специальные мясные консервы. Если у собаки нет проблем с ЖКТ и она не воротит нос от сухого корма, то за несколько недель до путешествия можно плавно перевести ее на него, чтобы не заморачиваться в поездке, а после поездки также плавно вернуть на привычный рацион.

Что положить в аптечку?

Конечно, наполнение аптечки для питомца зависит от его индивидуальных особенностей здоровья и заболеваний. Однако необходимый и универсальный минимум, который должен быть у вас с собой для нужд животного, может уложиться в этот список:

– обеззараживающие средства (перекись водорода, хлоргексидин),

– перевязочные материалы (эластичный бинт, ватные диски),

– противовоспалительная и заживляющая мазь для ран (левомеколь),

– антигистаминные препараты (супрастин),

– адсорбенты (активированный уголь, энтеросгель),

– средство для извлечения клещей (Tick Twister/пинцет).

Также не стоит забывать о том, что собака должна быть обработана от глистов и от клещей (обязательно узнавайте обстановку с ними в том регионе, куда поедете).

Какие игрушки взять для домашнего животного в дорогу?

В дорогу можно взять как излюбленные (пожеванные и погрызанные) игрушки, так и  набор новых игрушек, которые еще не успели наскучить питомцу и заинтересуют его сильнее старых. В качестве таковых прекрасно подойдет линейка игрушек для животных Buckle-Down, в ассортименте которой представлены самые разные занятные штуки для собак: и мягкие игрушки-пищалки, и целая россыпь разных мячиков (которые, что важно, не тонут в воде), и фрисби, и веревки-канаты, с которыми можно сколько угодно играть в «кто кого перетянет».

Игрушки Buckle-Down выполнены из качественных гипоаллергенных материалов, которые безопасны для питомца, а благодаря ярким цветам игрушка не потеряется в густой траве в лесу, на пляже или на снегу в горах. Не говорим уже о том, что если вы фанат вселенных комиксов (может, назвали вашего пса-хитрюгу Локи, здоровенного мейн-куна — Халком, а ручного енота — Ракетой?), эти игрушки будут радовать и взгляд хозяина: линейка официально лицензирована Marvel Comics и DC Comics.

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Фото: Simbio.ru
фрисби.jpg
Фото: Simbio.ru
мяч.jpg
Фото: Simbio.ru

А чтобы ваш питомец был в путешествии настоящим стилягой, в коллекцию к игрушкам можно купить вещицы в той же цветовой гамме и с тем же принтом: например, ошейники и миски из линейки Buckle-Down.

Если у вашей кошки есть любимые игрушки, их тоже можно захватить с собой, а чтобы она чувствовала себя спокойнее во время поездки и на новом месте, ее временную лежанку можно опрыскать специальными феромонами — так животному будет комфортнее находиться в незнакомой обстановке.

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