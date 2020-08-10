Чемоданчик для путешествия c животным — что берем с собой?

А вместо обычного поводка, не слишком сподручного (буквально) в путешествии, мы можем посоветовать специальный поводок-рулетку Lishinu. Он разработан специально для тех, кому важна свобода движения, и подойдет для путешественников всех мастей, пород и размеров. Поводок-рулетка оборудована надежным механизмом блокировки, удобной застежкой и крепким тросом, который выдерживает вес даже крупной собаки. Амортизационная лента снижает нагрузку при резком рывке животного. Рулетку можно заблокировать одним жестом, а специальная кнопка «Стоп» обеспечит вам контроль над животным в любой ситуации.

Такая рулетка позволит животному исследовать все интересные для него места, не отходя далеко от владельца. А если вы отправились в поход, то на опасных отрезках пути поводок-рулетка будет незаменим, чтобы не пустить питомца убежать к опасному обрыву, броситься в погоню за замеченным в кустах диким зверем, поскользнуться на мокрых камнях или забраться в опасный водопад. Ну и главное: поводок Lishinu позволяет вам оставить обе руки свободными — а это очень кстати, когда у вас с собой, помимо четверолапого путешественника рядом, есть еще и рюкзак, бутылка с водой, фотоаппарат или телефон с открытой на нем картой незнакомой местности.

Ошейник тоже важно выбрать удобный, по размеру и не натирающий. Конечно, подойдет и ваш привычный домашний ошейник, уже испытанный прогулками, но помните, что он должен быть достаточно ярким и заметным, чтобы не потерять собаку. В качестве такого прочного и функционального аксессуара подойдут ошейники Buckle-Down. Они не махрятся, в них можно купаться (в отличие от кожаных ошейников), а еще их легко постирать, если пушистый турист решит изваляться в грязи или принять пылевые ванны. Благодаря надёжному пластиковому замку-фастексу (трезубцу) и прочной металлической фурнитуре высочайшего качества такой ошейник сможет выдержать все рывки вашей собаки.