Как отправиться в путешествие с домашним животным: инструкция к применению

При путешествии по территории Российской Федерации авиатранспортом необходимо заранее уточнить требования авиакомпаний и при необходимости перед посадкой предъявить документы на животного сотрудникам авиакомпании. Здесь есть множество нюансов, которые могут стать опасными «подводными камнями»: например, некоторые авиакомпании не допускают к перевозкам собак брахицефальных пород, у которых наблюдаются проблемы с дыханием: бульдогов (английских, французских и американских), мопсов, пекинесов, ши-тцу, боксеров, гриффонов (бельгийских и брюссельских), бостон-терьеров, бордоских догов, японских хинов. Также вас пустят лететь с хорьком, кроликом и даже ушастым фенеком, а вот пресмыкающихся (даже симпатяг-гекконов) на борт самолета не пустят. Много тонкостей и в правилах, касающихся габаритов животного и клетки-переноски, в которой оно поедет.

«Согласно правилам, установленным в большинстве компаний, в пассажирском салоне могут перевозиться собаки, масса которых вместе с контейнером не превышает восемь килограммов. Габариты жесткого контейнера по длине, ширине и высоте не должны превышать 44 × 30 × 26 сантиметров. Для перевозки в багажном отсеке масса животного вместе с контейнером не должна превышать 50 килограммов», — отмечают кинологи Российского Кинологического Фонда (РКФ).

Если питомец тяжелее, чем 50 кг (для крупных пород собак, особенно при взвешивании вместе с клеткой-переноской, это не редкость), его можно отправить как груз — с этим вопросом придется обращаться к транспортной компании, и условия перевозки будут другими. Вот, например, подробная инструкция по оформлению крупного животного как груза у перевозчика S7 Cargo.

Оплата за перевозку питомца взимается по специальным багажным тарифам, которые тоже лучше уточнять у каждой конкретной авиакомпании. При этом вам необходимо будет успеть получить квоту на перевозку животного, количество которых в каждом рейсе ограничено. Для того, чтобы все прошло по плану, лучше всего следовать такому порядку действий: после выбора даты и конкретного рейса, необходимо позвонить в авиакомпанию и поинтересоваться, можно ли провезти вашего питомца. Если он не входит в список запрещенных и квоты на перевозку еще остались, животное разрешат взять на борт. После этого вам необходимо купить билет и сразу же перезвонить в авиакомпанию, чтобы согласовать перевозку животного и занять место по квоте. Делать это лучше как можно скорее (и не позже, чем за 36-72 часа до вылета), чтобы другие пассажиры не расхватали места на провоз собственных питомцев и вы не остались с носом (точнее, с купленным билетом и без возможности взять с собой животное).

Оплачивать перелет зверя по специальному тарифу вы будете непосредственно в аэропорту, поэтому лучше приезжать за несколько часов до вылета. В аэропорту, пока вы не посадили питомца в переноску, нельзя отпускать его от себя ни на шаг и постоянно держать в поле зрения. Для этого подойдут специально разработанные поводки-рулетки Lishinu с инновационной системой hands free, при использовании которых у вас остаются свободными обе руки — крайне полезное свойство, если вы направляетесь к стойке регистрации в компании не только своей собаки, но еще и чемодана, сумки с ноутбуком и пакетом с нужными мелочами. Удобный браслет обеспечит надежную фиксацию рулетки на руке и полный контроль над питомцем, а система автоблокировки обезопасит вас от резких рывков животного. Поводки-рулетки разработаны не только для собак и подойдут любым зверям (например, кошкам или даже упитанным хорькам).