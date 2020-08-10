Как отправиться в путешествие с домашним животным: инструкция к применению
Подготовка к поездке
Вне зависимости от того, кому вы собрались показывать российские красоты — задорной собаке, флегматичной кошке или юркому хорьку (да, хорьки-путешественники тоже бывают) — питомца нужно подготовить к тому вороху впечатлений и перемен, которые его ждут. Прежде всего, необходимо создать для него безопасное пространство — то место, где он сможет чувствовать себя комфортно и под защитой, какие бы незнакомые и волнительные вещи его не окружали.
В качестве такого «портативного пространства» подойдет клетка-переноска — а если вы путешествуете самолетом, это и вовсе пункт номер один в списке необходимого. Переноску нужно брать не только такую, чтобы собака (или кошка) в нее помещалась; важно, чтобы животное могло спокойно в ней лежать, разворачиваться на 360 градусов и даже стоять. Конструкцию клетки и материал, из которого она сделана, будет определять характер животного: кошкам подойдут обычные сетчатые и пластиковые переноски, а вот для легковозбудимых, крупных и сильных собак лучше приобрести укрепленную проволочную переноску, если они вдруг захотят попробовать ее на зуб. Чтобы у животного всегда был доступ к воде, внутрь можно поставить автопоилку.
Однако мало приобрести переноску подходящих размеров — важно сделать ее «зоной комфорта» для питомца. Для этого кошку или собаку нужно заранее приучить к переноске. Начинать нужно минимум за несколько недель, оставляя переноску открытой дома и поместив туда интересные игрушки и лакомства. Для собак это может быть мячик или или любимая плюшевая игрушка. На этом этапе нельзя надолго запирать животное в клетке: привыкнув, что она всегда открыта, они смогут воспринимать ее как укрытие от домашней суеты. Особенно быстро это поймут кошки, которым личное пространство и спокойствие часто необходимо гораздо больше, чем ориентированным на хозяина собакам. Как раз «лучшим друзьям человека» не помешает закрепить привычку к клетке с помощью регулярных поощрений и заучивания команды, по которой пес будет идти в переноску. Некоторым животным спокойнее, когда клетку-переноску накрывают сверху одеялом или другой тканью, оставляя их в полумраке и тишине.
При подготовке к путешествию, особенно длительному и полному впечатлений, значение имеют практически все особенности питомца: его здоровье, возраст, размер, характер и послушание. Первостепенную роль играет воспитание животного (особенно если речь идет о собаке). Помните, что ваш друг, привыкший проводить время в знакомой обстановке, откроет для себя новый мир, полный незнакомых запахов, звуков и видов — это может привести как к стрессу, так и к излишнему любопытству и гиперактивности. Поэтому крайне важно наличие контакта и ваше взаимопонимание с животным. От этого будет зависеть, насколько легко вам будет в дороге, в транспорте и в конечной точке путешествия, будь то привал в диком лесу или элитный курорт.
Организация поездки
Когда перед отъездом вы решаете проверить собранные вещи, что ищете первым делом? Правильно — паспорт! Вот и для питомца в путешествии паспорт необходим, потому что «усы, лапы и хвост» — это, бесспорно, его документы, но наличие необходимых прививок они не подтверждают. Поэтому главный документ, который вам нужно иметь под рукой, это ветеринарный паспорт животного. В нем прежде всего проверяют наличие своевременной прививки от бешенства, но важно, чтобы собака (к ним внимание приковано наиболее пристально, что неудивительно) была вакцинирована также от:
• чумы плотоядных;
• гепатита;
• вирусного энтерита;
• парво- и аденовирусных инфекций;
• лептоспироза.
Прививка против бешенства должна быть сделана как минимум за 21 день до поездки.
Благодаря приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 № 589 п. 16 «оформление ветеринарных сопроводительных документов не требуется при перемещении по территории РФ домашних, служебных, декоративных животных, осуществляемом без смены владельца и не связанном с осуществлением предпринимательской деятельности, исключая их перемещение на выставочные мероприятия». Это значит, что необходимость оформления вороха ветеринарных справок отпадает, если границу с четверолапым другом вы пересекать не планируете.
На всякий случай захватите с собой и документ, подтверждающий право на животное. Часто это все тот же ветеринарный паспорт, где вы прописаны владельцем животного, однако доказать, что это ваш питомец и ничей иной, может также родословная или договор купли-продажи (если вы не являетесь официальным хозяином животного, можно оформить договор на перевозку).
Мы полетим на самолете
При путешествии по территории Российской Федерации авиатранспортом необходимо заранее уточнить требования авиакомпаний и при необходимости перед посадкой предъявить документы на животного сотрудникам авиакомпании. Здесь есть множество нюансов, которые могут стать опасными «подводными камнями»: например, некоторые авиакомпании не допускают к перевозкам собак брахицефальных пород, у которых наблюдаются проблемы с дыханием: бульдогов (английских, французских и американских), мопсов, пекинесов, ши-тцу, боксеров, гриффонов (бельгийских и брюссельских), бостон-терьеров, бордоских догов, японских хинов. Также вас пустят лететь с хорьком, кроликом и даже ушастым фенеком, а вот пресмыкающихся (даже симпатяг-гекконов) на борт самолета не пустят. Много тонкостей и в правилах, касающихся габаритов животного и клетки-переноски, в которой оно поедет.
«Согласно правилам, установленным в большинстве компаний, в пассажирском салоне могут перевозиться собаки, масса которых вместе с контейнером не превышает восемь килограммов. Габариты жесткого контейнера по длине, ширине и высоте не должны превышать 44 × 30 × 26 сантиметров. Для перевозки в багажном отсеке масса животного вместе с контейнером не должна превышать 50 килограммов», — отмечают кинологи Российского Кинологического Фонда (РКФ).
Если питомец тяжелее, чем 50 кг (для крупных пород собак, особенно при взвешивании вместе с клеткой-переноской, это не редкость), его можно отправить как груз — с этим вопросом придется обращаться к транспортной компании, и условия перевозки будут другими. Вот, например, подробная инструкция по оформлению крупного животного как груза у перевозчика S7 Cargo.
Оплата за перевозку питомца взимается по специальным багажным тарифам, которые тоже лучше уточнять у каждой конкретной авиакомпании. При этом вам необходимо будет успеть получить квоту на перевозку животного, количество которых в каждом рейсе ограничено. Для того, чтобы все прошло по плану, лучше всего следовать такому порядку действий: после выбора даты и конкретного рейса, необходимо позвонить в авиакомпанию и поинтересоваться, можно ли провезти вашего питомца. Если он не входит в список запрещенных и квоты на перевозку еще остались, животное разрешат взять на борт. После этого вам необходимо купить билет и сразу же перезвонить в авиакомпанию, чтобы согласовать перевозку животного и занять место по квоте. Делать это лучше как можно скорее (и не позже, чем за 36-72 часа до вылета), чтобы другие пассажиры не расхватали места на провоз собственных питомцев и вы не остались с носом (точнее, с купленным билетом и без возможности взять с собой животное).
Оплачивать перелет зверя по специальному тарифу вы будете непосредственно в аэропорту, поэтому лучше приезжать за несколько часов до вылета. В аэропорту, пока вы не посадили питомца в переноску, нельзя отпускать его от себя ни на шаг и постоянно держать в поле зрения. Для этого подойдут специально разработанные поводки-рулетки Lishinu с инновационной системой hands free, при использовании которых у вас остаются свободными обе руки — крайне полезное свойство, если вы направляетесь к стойке регистрации в компании не только своей собаки, но еще и чемодана, сумки с ноутбуком и пакетом с нужными мелочами. Удобный браслет обеспечит надежную фиксацию рулетки на руке и полный контроль над питомцем, а система автоблокировки обезопасит вас от резких рывков животного. Поводки-рулетки разработаны не только для собак и подойдут любым зверям (например, кошкам или даже упитанным хорькам).
Если ваш питомец гиперактивен и вы знаете, что перелет будет для него большим стрессом, стоит отвести его к ветеринару перед полетом: врач может прописать мягкое и безвредное седативное средство. Важно: не покупайте такие препараты без назначения специалиста и тщательно следуйте дозировке в инструкции. Тогда полет пройдет менее волнительно как для вас, так и для животного.
Мы поедем на поезде
Если вы путешествуете с небольшим животным, будь то собака, кошка, белка или даже какая-нибудь игуана (хотя брать с собой в путешествие рептилий мы бы все же не советовали — не так уж они любят путешествовать, да и живописные пейзажи вряд ли оценят) — вы без проблем можете купить билет в плацкарт вагона, где предусмотрен провоз животных. Стоимость перевозки зависит от дальности поездки, категории вагона и размера питомца.
А вот если питомец (чаще всего речь о собаке) крупный, вам придется выкупать целое купе — впрочем, своих денег это стоит. Как отмечено на сайте РЖД, критерием отнесения собаки к категории «крупной» или «мелкой» является возможность перевозки животного в переноске, размеры которой по сумме трех измерений не превышают 180 см.
Владелец домашнего животного при перевозке должен соблюдать санитарно-гигиенические меры. К перевозке не допускаются животные: грязные, имеющие неприятный запах, не приученные к клетке (контейнеру), демонстрирующие угрожающее или беспокойное поведение, имеющие болезненный вид. Если вы путешествуете с собакой, она должна быть на поводке и в наморднике на протяжении всего пути на поезде (однако аккуратно предположим, что если вы выкупаете для себя и питомца целое купе, там амуницию можно снять).
Если вы едете с кошкой или маленькой собакой, то взять стопку одноразовых пеленок и лоток не будет проблемой, а вот если собака крупная — готовьтесь заранее изучить все длительные остановки, чтобы успеть выгулять хвостатого друга и хотя бы немного позволить ему высвободить энергию, которая накопилась за время долгой поездки.
Условия перевозки домашних животных по территории России, установленные РЖД, можно посмотреть здесь и здесь.
Мы поедем на автомобиле
Путешествие на собственном автомобиле с питомцем можно смело считать одним из самых комфортных: животное чувствует себя спокойнее, когда хозяин рядом, нет необходимости сажать собаку в переноску, особенно если она этого боится, к тому же всегда есть возможность сделать остановку, выгулять питомца и поиграть с ним, если ему надоело сидеть на одном месте. Однако и в случае выбора этого вида транспорта необходимо учитывать важны детали.
Перед дорогой стоит хорошо выгулять собаку. Кормить питомца рекомендуется за несколько часов до поездки, чтобы во время езды не вызвать у него тошноту.
Ремень безопасности для животных – незаменимый инструмент для любого водителя, который часто путешествует со своим домашним любимцем. Аксессуар очень полезен во время путешествия, так как предотвращает лишние передвижения собаки по салону автомобиля и удерживает его во время резкого торможения и различных маневров. Ремень также может быть прикреплен к поводку и использоваться для прогулки.
Для защиты обивки заднего сиденья используйте специальное водонепроницаемое покрытие или двусторонний коврик для багажного отделения.
Во время дальних поездок удобны одноразовые приспособления. Они представляют собой небольшие ящики, внутри которых есть специальная впитывающая подстилка. Либо такие одноразовые подстилки можно купить дополнительно. Такой туалет устанавливается на пол автомобильного салона. По мере заполнения его выбрасывают, заменяя на новый.