Путешествуем с домашними животными: куда отправиться и где жить

К счастью, сейчас в России становится все больше dog-friendly (и cat-friendly, раз уж на то пошло) отелей и гостиниц. Список подобных мест можно посмотреть здесь, и сейчас мы расскажем о некоторых из них. Не забывайте, что при заезде в любой отель вам понадобится предоставить ветпаспорт питомца (или справка от ветеринара) со всеми актуальными прививками.
Например, если вы решите увидеть древний нижегородский кремль и побывать там, где Волга встречается с Окой, то вам вместе с вашим животным дорога в AZIMUT Отель Нижний Новгород. Он расположен на живописной набережной Оки с видом на исторические достопримечательности, поэтому прогулки с питомцами доставляют особенное удовольствие.
AZIMUT Отель Нижний Новгород принимает питомцев c 2017 года, в отеле даже есть постоянные четвероногие гости, которые приезжают с хозяевами в командировку или останавливаются в отеле во время традиционного ежегодного путешествия. Дополнительная плата за размещение животного – 800 рублей в день. В качестве гостей принимают только собак и кошек весом не более 8 кг.
Если вы отправляетесь с питомцем в столицу нашей Родины, можете остановиться в дизайн-отеле Radisson Blu Belorusskaya. Он удачно расположен вблизи двух центральных улиц Москвы — Тверской и Ленинградского проспекта, откуда вы можете пешком добраться до главных достопримечательностей – Красной площади, Кремля, Большого театра. В отеле разрешается проживание с домашними животными до 5 кг. При заезде необходимо внести депозит в размере 6 000 руб.: из них 2 000 руб. - оплата за весь период проживания с учетом озонирования воздуха, а 4000 руб. остается в качестве гарантии (данная сумма возвращается при условии, что любимец ничего не испортит в номере).
А вот побывать на заснеженных склонах Красной Поляны вы можете с питомцами любых размеров и пород! В Апартаментах VALSET by AZIMUT Rosa Khutor рады гостям с воспитанными животными без ограничений по весу и росту в холке.
Стоимость размещения с животным пропорциональна количеству комнат (от 500 до 1000 рублей с носа за ночь). Эта сумма покрывает расходы на дополнительную противоаллергенную уборку во время проживания и после выезда животного. Также гостей попросят оставить возвратный депозит в размере 5000 рублей. Для удобства четверолапых гостей в апартаментах на Розе Хутор готовы предоставить по запросу: санитарные мешочки, миски для воды и корма, лежанки, организовать доставку корма.
Дополнительный бонус: на все канатные дороги курорта пускают вместе с питомцами (но существуют ограничения по весу), а на склоне достаточно места, чтобы порезвиться на свежем воздухе, запуская фрисби или прогуливаясь по горным тропам.
Если вы решили отдохнуть вместе со своим пушистым другом на Черном море, вас ждут в отеле Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi. Допускаются: маленькие короткошёрстные собаки весом до 8 кг; служебные собаки; собаки-поводыри; кошки.
Удачно расположившись на самом берегу Черного моря в шаговой доступности от Олимпийских объектов, парка развлечений Сочи-парк, трасс Формулы-1, курортный отель Radisson Collection Paradise Resort and SPA, Sochi идеально подойдет для семейного отдыха с питомцем. Отель порадует своих гостей не только комфортабельными номерами с видом на бескрайнюю морскую гладь и величественные Кавказские горы, но и дополнительными услугами для активного отдыха.
За проживание питомца нужно будет доплатить 5000 рублей за все время вашего пребывания. Без подарков четверолапый гость не останется: плед и специальная миска с логотипом отеля будут еще долго напоминать об отдыхе.
В AZIMUT Отель Кострома тоже будут рады видеть ваших любимых домашних животных: собак весом до 40 кг, кошек, мелких грызунов и декоративных птиц при условии возвратного денежного депозита. Будет здорово, если вы захватите для животного коврик или клетку (по его предпочтениям), посуду для корма и лоток.
За питомца нужно будет заплатить отдельно — после выезда в номере делают генеральную уборку со специальной обработкой. При заезде вас попросят внести депозит 3000 рублей, чтобы номер можно было починить, если питомец что-то повредит. Отель находится в окружении соснового леса, позади расположена прекрасная лыжно-роллерная трасса, прогулки по которой точно оценит ваш питомец.
Отправляетесь культурно просвещаться в Санкт-Петербург? Не забудьте прихватить с собой четверолапого друга! В историческом центре города, недалеко от Летнего сада, расположен Radisson Sonya Hotel, St Petersburg — дизайнерский отель по мотивам всемирно известного романа Достоевского «Преступление и наказание». В отеле убеждены, что совместные поездки помогут оградить питомца от переживаний по поводу вынужденного расставания с любимым хозяином, а хозяину — быть спокойным за то, что его любимец тоже наслаждается заслуженным отдыхом. Для комфортного пребывания допускается проживание с животными весом до 8 кг. В наличии имеются миски для еды, подстилки под миски, а также предоставляется дополнительная бутылочка воды. Стоимость размещения питомца в отеле составляет 2 500 рублей за весь период проживания.
Если вы решите побывать со своим четверолапым другом на лотосовых полях Астрахани, а заодно прогуляться по красивой набережной Волги – вас рады будут принять в отеле AZIMUT Отель Астрахань. Правда, ваш питомец должен весить до 6 кг. Заезд с питомцем возможен при возвратно-депозитном залоге. В точках питания в отеле с питомцем находиться нельзя, но не волнуйтесь – по запросу повар приготовит специальное блюдо только для вашего любимца.
В Radisson Blu Hotel, Rostov-on-Don можно приехать с собаками и кошками весом не более 8 кг, при условии возвратного денежного депозита. На заезде животному подарят фирменную лежанку с логотипом отеля и миску, а также по предварительному запросу шеф-повар приготовит лакомство для вашего питомца. Отель находится на набережной реки Дон — в месте, сочетающем вид на утопающий в зелени левый берег, зоны отдыха для речных прогулок с многочисленными развлекательными центрами. Из дизайнерских номеров открывается вид на панораму Дона. Гости смогут гулять со своими животными в специально отведенных местах на набережной.
Путешествие с питомцем: куда отправиться?
Скажем сразу: отправиться с четверолапым другом можно практически куда угодно, если есть время, деньги и желание (последнее - первостепенно). Вы можете: отправиться на ладожские шхеры в Карелии, покорить горные склоны на Камчатке, исколесить костромские глухие леса на машине, устроить чинный променад по волжским набережным, пробежаться по морскому мелководью где-нибудь в Краснодарском крае, пастись на горных лугах Адыгеи, любоваться северным сиянием в Териберке и разбить лагерь в горноалтайском урочище. Для вас открыты еще десятки и сотни мест и маршрутов, ограниченных одной только вашей фантазией, а также темпераментом и выносливостью вашего питомца.
Если вы хотите посмотреть новые города или вовсе отправиться в гости к одной из двух столиц — в Москву или Санкт-Петербург, то приключений на вашу голову, хвост вашего питомца и все остальные части тела вас вместе взятых, тоже найдется предостаточно. Так, довольно обширный список Dog-Friendly мест по всей России — от парков и заповедников до ресторанов и баров — можно найти здесь. Однако помните, что если вы отправляетесь в общественное место, питомца стоит держать рядом с собой на поводке и в наморднике.
В добрый путь!