Путешествуем с домашними животными: куда отправиться и где жить

К счастью, сейчас в России становится все больше dog-friendly (и cat-friendly, раз уж на то пошло) отелей и гостиниц. Список подобных мест можно посмотреть здесь, и сейчас мы расскажем о некоторых из них. Не забывайте, что при заезде в любой отель вам понадобится предоставить ветпаспорт питомца (или справка от ветеринара) со всеми актуальными прививками.

Например, если вы решите увидеть древний нижегородский кремль и побывать там, где Волга встречается с Окой, то вам вместе с вашим животным дорога в AZIMUT Отель Нижний Новгород. Он расположен на живописной набережной Оки с видом на исторические достопримечательности, поэтому прогулки с питомцами доставляют особенное удовольствие.

AZIMUT Отель Нижний Новгород принимает питомцев c 2017 года, в отеле даже есть постоянные четвероногие гости, которые приезжают с хозяевами в командировку или останавливаются в отеле во время традиционного ежегодного путешествия. Дополнительная плата за размещение животного – 800 рублей в день. В качестве гостей принимают только собак и кошек весом не более 8 кг.