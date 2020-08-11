Три причины побывать в Тасмании. Впечатления главного редактора National Geographic Traveler
Города и культура
Основанная в начале XIX века столица Тасмании Хобарт — второй по старшинству (после Сиднея) город страны. Здесь красивая набережная с каменными особняками и ресторанами, делающими акцент на меню с морепродуктами (особенно хороши тасманийские гребешки), колоритные районы с ярмарочной площадью, ажурные коттеджи, принадлежавшие капитанам китобоев, и изобилие пабов, винотек, виски- и джин-баров — все напитки местные, тасманийские.
В Хобарте много музеев. Самые впечатляющие посвящены исследованию Антарктиды и современному искусству: залы музея MONA выдолблены в скальной толще, а представленные на нескольких этажах картины и скульптуры, арт-объекты и инсталляции одновременно пугают и восхищают. Городок Лонсестон славен своими парками (один из них находится в красивейшем ущелье в двух шагах от жилых кварталов), мариной для яхт, исторической пивоварней и морепродуктами, а в крохотном Шеффилде уличные щиты и стены многих домов отданы на откуп художникам-муралистам.
Заповедники
Впрочем, главная причина для поездки на Тасманию — ее Дикая природа. Именно так, с большой буквы, ведь этот объект ЮНЕСКО, занимающий 20% территории в центре и на юго-западе острова, включает в себя сразу десять национальных парков. Дождевые леса умеренного пояса, будто срисованные с «Парка Юрского периода», гигантские папоротники, реки и водопады, горы и карстовые пещеры… По этим заповедным местам проложены маркированные тропы и пешие маршруты, самый известный из которых — 65-километровый шестидневный Оверленд, ведущий мимо живописных озер и горы Крейдл.
На востоке Тасмании тоже немало природных красот — например, Залив огней с гигантскими валунами, покрытыми оранжевыми лишайниками, и изрезанное бухтами скалистое побережье полуострова Фрейсине с его знаменитым заливом Уайнгласс. Со смотровой площадки очертания его окаймленных пляжами бухт и правда напоминают винный бокал.
Звери
Австралия в целом и Тасмания в частности — своеобразный Ноев ковчег от природы: на ее «борту» обитают много самых разных фантастических тварей, которых сложно, а то и невозможно увидеть где-то еще. Самый известный эндемик острова — тасманийский дьявол, популяция которых находится под угрозой из-за эпидемии злокачественной лицевой опухоли, которой они заражают друг друга во время битв за самок и территорию. Именно поэтому по всей Тасмании работают минизаповедники, где этих крупнейших на планете сумчатых хищников кормят, изучают и оберегают от инфицированных собратьев. Также на острове немало вомбатов, встречаются и кенгуру, и валлаби (мини-кенгуру), и филандеры (микро-кенгуру), а еще черные лебеди, ехидны, пятнистые кволлы (сумчатые куницы) и самые маленькие в мире пингвины — их можно увидеть на восточном побережье во время ежевечернего «парада».
Как добраться
В первую очередь нужно долететь до Мельбурна, где вас ждет пересадка на рейс до Хобарта. Прямых перелетов из России в Мельбурн нет, поэтому придется делать стоповер. Вариантов масса: от Бангкока и Сингапура до Дубая и Дохи. В Хобарт из Мельбурна летает как крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas, так и лоукостеры Virgin Australia и Jetstar.