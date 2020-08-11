Три причины побывать в Тасмании. Впечатления главного редактора National Geographic Traveler

Основанная в начале XIX века столица Тасмании Хобарт — второй по старшинству (после Сиднея) город страны. Здесь красивая набережная с каменными особняками и ресторанами, делающими акцент на меню с морепродуктами (особенно хороши тасманийские гребешки), колоритные районы с ярмарочной площадью, ажурные коттеджи, принадлежавшие капитанам китобоев, и изобилие пабов, винотек, виски- и джин-баров — все напитки местные, тасманийские.

В Хобарте много музеев. Самые впечатляющие посвящены исследованию Антарктиды и современному искусству: залы музея MONA выдолблены в скальной толще, а представленные на нескольких этажах картины и скульптуры, арт-объекты и инсталляции одновременно пугают и восхищают. Городок Лонсестон славен своими парками (один из них находится в красивейшем ущелье в двух шагах от жилых кварталов), мариной для яхт, исторической пивоварней и морепродуктами, а в крохотном Шеффилде уличные щиты и стены многих домов отданы на откуп художникам-муралистам.