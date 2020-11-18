Тунис снял запрет на посещение туристов из России

Тунис с 16 ноября отменил ранее существовавшее деление зарубежных стран на зоны различного цвета («красную», «желтую», «зеленую») в зависимости от степени распространения коронавируса. Теперь страна будет принимать всех без иностранцев (включая граждан России) по единым правилам, сообщает АТОР со ссылкой на главу Тунисского национального офиса по туризму в России и странах СНГ.
Отдельные процедуры эпидемиологического контроля вводятся для всех иностранцев, которые решат посетить Тунис самостоятельно на срок свыше 5 дней. Им потребуется предоставить на границе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученный не ранее, чем за 72 часа до посадки на свой рейс.
Также туристы будут обязаны самоизолироваться (по выбору — либо дома / в официально арендованном жилье, либо в специально выделенных для этого отелях-обсерваторах) на 14 дней. Самоизоляция происходит за счет прибывающего туриста.
Региональные медицинские службы Туниса будут посещать адреса тех, кто выбрал «домашнюю» самоизоляцию с целью проверки соблюдения ее правил. В случае нарушения, туристы будут переведены в специальные отели-обсерваторы, где они продолжат находиться на самоизоляции за свой счет.
На шестой день самоизоляции туристы могут по желанию и за свои деньги сделать ПЦР-тест на коронавирус, и, в случае отрицательного результата, покинуть карантин.
При этом индивидуальные путешественники, въезжающие в Тунис на срок, меньший или равный 5 дням, освобождаются от самоизоляции. Им, в случае невозможности пройти тест до прибытия в Тунис, необходимо получить предварительное разрешение в Санитарной службе вместе с необходимыми подтверждающими документами, программой пребывания и обязательством с их стороны выполнять профилактические меры.
Отдельные правила вводятся для клиентов туроператоров, прибывающих в Тунис на чартерных рейсах. Все иностранные пассажиры, которые приобрели пакетные туры туроператоров и прибывают при этом в страну чартерными рейсами, освобождаются от ПЦР-теста на COVID-19 и самоизоляции.
Они будут обслужены в соответствии с санитарным протоколом для организованных групп. Маски туристам в отелях нужны не будут. Туристы остаются под наблюдением своего гида во время групповых экскурсий и во время проживания в отеле. Самостоятельные экскурсии по стране им не разрешены.
В настоящее время авиасообщение между Россией и Тунисом закрыто, туда сейчас не летают ни регулярные, ни чартерные рейсы.
В 2019 году Тунис, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, россияне совершили 672 313 поездки (9 место в ТОП-10 по выездному туристическому потоку из РФ).
Снятие ограничений — тема дискуссионная, но этим занимается не только Тунис. Совсем недавно «Уральские авиалинии» возобновили рейсы из Москвы в ОАЭ.
В Тунисе до сих пор есть троглодиты. Знаете, кто это?
Хищные рептилии тунисской части Сахары. Считалось, что они вымерли в середине ХХ века, но в начале 2000-х их снова обнаружили.
А вот и нет!Троглодитами римляне называли местных берберов, живших в пещерах и землянках. Многие и сейчас так живут, визит к ним – одна из туристических изюминок Туниса.
То же самое, что берберы. Их так римляне называли.
В точку!Тунисские берберы, в основном, жили в пещерах и землянках. Многие и сейчас так живут, визит к ним – одна из туристических изюминок страны.
Это эффектные соляные отложения в местных пещерах. Типа сталагмитов.