Тунис снял запрет на посещение туристов из России

Тунис с 16 ноября отменил ранее существовавшее деление зарубежных стран на зоны различного цвета («красную», «желтую», «зеленую») в зависимости от степени распространения коронавируса. Теперь страна будет принимать всех без иностранцев (включая граждан России) по единым правилам, сообщает АТОР со ссылкой на главу Тунисского национального офиса по туризму в России и странах СНГ.

Отдельные процедуры эпидемиологического контроля вводятся для всех иностранцев, которые решат посетить Тунис самостоятельно на срок свыше 5 дней. Им потребуется предоставить на границе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученный не ранее, чем за 72 часа до посадки на свой рейс.

Также туристы будут обязаны самоизолироваться (по выбору — либо дома / в официально арендованном жилье, либо в специально выделенных для этого отелях-обсерваторах) на 14 дней. Самоизоляция происходит за счет прибывающего туриста.

Региональные медицинские службы Туниса будут посещать адреса тех, кто выбрал «домашнюю» самоизоляцию с целью проверки соблюдения ее правил. В случае нарушения, туристы будут переведены в специальные отели-обсерваторы, где они продолжат находиться на самоизоляции за свой счет.

На шестой день самоизоляции туристы могут по желанию и за свои деньги сделать ПЦР-тест на коронавирус, и, в случае отрицательного результата, покинуть карантин.