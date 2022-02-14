Турция, которую вы не знаете: провинция Мардин, где снимали «Орел и решка. Кино»

В этом регионе можно изучать историю человечества. И снимать захватывающие фильмы!

Дома, высеченные в скалах, равнины Месопотамии и древние монастыри. Все это – Мардин, уникальная провинция на юге Турции, куда редко заезжают иностранные туристы. Это одно из любимых мест турецких кинематографистов – вспомнить хотя бы популярный у российских зрителей ромком «Постучись в мою дверь», где главная героиня родом как раз из Мардина.

Теперь и русские сняли здесь свой первый фильм. 14 февраля на Кинопоиске выйдет комедия «Орел и решка. Кино» по мотивам популярного шоу о путешествиях.

О чем фильм?

Продюсер Валерия Репина узнает о планах телеканала закрыть шоу «Орел и решка». Чтобы сохранить проект, она добивается приглашения съемочной группы в Абд-Эль-Акри — еще недавно закрытую для туристов страну. Команде нужно снять эксклюзив — свадьбу принца — и вернуться живыми, ведь законы там очень суровы... Главные роли в фильме исполнили Екатерина Варнава, Александра Бортич, Александр Молочников и Александр Гудков.

Провинция Мардин с ее одноименной столицей и в самом деле похожа на вымышленную страну. Она настолько древняя, что по сооружениям, которые сохранились, и по раскопкам можно изучать историю человечества. Первые люди поселились здесь еще в третьем веке нашей эры.

Мы собрали пять мест, ради которых стоит побывать в этом регионе Турции.

Старый город Мардина

Сердце провинции — ее столица Мардин и старый город, высеченный в скале с видом на равнины Месопотамии. Крепость песочного цвета на вершине горы и большую мечеть с резным куполом и минаретом можно увидеть в «Орел и решка.Кино».

Интерьеры домов Мардина можно увидеть в фильме «Орёл и решка. Кино»

Мардин был важным стратегическим объектом, по его улочкам проходил Великий шелковый путь. Здесь живут представители разных наций: курды, турки, ассирийцы, арабы, армяне.

В старом городе много длинных крутых лестниц, а расположение домов на первый взгляд кажется хаотичным. На самом деле они построены с учетом розы ветров, чтобы жарким летом остужать каменные стены. Многим особнякам по несколько сотен лет, и в них все это время проживают семьи — поколение за поколением.

Домашний скот держат в древних строениях старого города

Рынки с едой и сувенирами

Провинция Мардин славится своими рынками. Один из них, кстати, тоже стал декорацией для фильма «Орел и решка. Кино»: здесь снимали погоню королевской охраны за ведущими программы, когда героиня Саши Бортич уронила прилавок с медной посудой.

Провинция Мардин славится своими рынками

Торговцы и ремесленники, проходившие через Мардин, многому научили местных жителей. Теперь они ткут серебряное кружево, делают гончарную и медную посуду, изготавливают кожаные сумки и седла. На рынках можно купить специи и традиционные сладости. Например, миндаль в натуральной голубой глазури.

Византийская крепость Дара

Заброшенный город Дара находится недалеко от границы с Сирией. Он был основан в 505 году во время ирано-византийской войны и изначально назывался Анастасиополем.

Когда необходимость в крепости отпала, люди ушли из Дары. Сотни лет город был заброшен, но некоторые строения сохранились до сих пор. Так, можно увидеть выдолбленные в скале гробницы, каменоломни, саркофаги, шахты. И самое знаменитое помещение — цистерну, подземное хранилище для воды с огромными колоннами.

Монастыри Мор-Габриэль и Дейрул-Зафаран

Мор-Габриэль — один из старейших христианских монастырей в мире. Он был основан в 397 году сирийскими православными монахами. Сейчас состоит из двух частей: древней и той, что была построена уже во второй половине XX века. Здесь сохранилась византийская мозаика и орнаменты, высеченные на каменных блоках. Монастырь действует без перерывов и ежегодно принимает до 20 тысяч паломников.

Актриса Саша Бортич на съемках фильма «Орёл и решка. Кино»

Еще один старинный комплекс — Дейрул-Зафаран или шафрановый монастырь. По легенде его основали в пятом веке на месте языческого храма Солнца. Сейчас там хранятся древние реликвии и расположена гробница сирийских патриархов. Службы в монастыре проходят на арамейском языке, на котором говорил Иисус Христос и его окружение.

Озеро Ван

Это место не входит в границы провинции (расстояние от города Мардин до Вана около 240 километров), но посетить его рекомендуют создатели фильма «Орел и решка. Кино».

Ван — самое большое содовое озеро в мире, бирюзового цвета и абсолютно прозрачное. Оно не имеет стока и окружено горами. Появилось 200 тысяч лет назад в результате извержения вулкана.

Ван - самое большое содовое озеро в мире. Его острова хранят руины древних крепостей и дворцов Фото: Михаил Воробьев: nat-geo.ru/community/user/9757/

На берегу водоема находятся руины крепости Ван, созданной в IX-VII веках до нашей эры. У озера есть несколько островов, один из них хранит руины дворца армянских правителей X-XI веков. Артефакты, найденные во время раскопок, находятся в музее недалеко от озера. Еще это место славится кошками — у них здесь бело-рыжая шерсть и разноцветные глаза.

Как добраться до провинции Мардин?

В городе Мардин есть аэропорт, но принимает он только внутренние рейсы. Поэтому сначала нужно добраться до Стамбула или Анкары, билет из Москвы стоит от 5 тысяч рублей. Оттуда — в Мардин, перелет обойдется в 4-5 тысяч рублей.

Также из турецкой столицы можно доехать на автобусе, но придется преодолеть около 1000 километров (10-11 часов в пути). Стоимость билета — от 2 тысяч рублей.