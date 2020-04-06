Турция надеется открыть сезон в конце мая

Экономика Турции во многом зависит от туризма, но текущая ситуация требует пересмотра планов. До настоящего времени сезон начинался в середине апреля. Сейчас открытие планируется перенести на конец мая.

По данным на 4 апреля, в стране зафиксировано 23 934 случая заражения коронавирусом, число летальных исходов составляет 501. Международное авиасообщение приостановлено, закрыты учебные заведения и рестораны, но большая часть магазинов работает. Обязательства оставаться дома возложены на людей старше 65 лет, а также на тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Среди новых шагов по предотвращению распространения заболевания — комендантский час для молодых людей и изоляция городов: между ними разрешено передвижение только транспорта с поставками продовольствия и других необходимых товаров. Эти меры продлятся не менее 15 дней.

Тем не менее, туристические власти страны делают оптимистичные прогнозы на будущее: если программа по борьбе с коронавирусом окажется эффективной, то на отдых в Турцию может приехать 58 млн гостей. Об этом заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

По его данным, из многих стран уже поступают предварительные заявки, и этот интерес дает надежду на восстановление турпотока. Со своей стороны Турция ввела налоговые и другие послабления отелям и другим организациям в туристической отрасли. Кроме того, еще до открытия международного авиасообщения страна планирует возродить сферу внутреннего туризма. Таким образом уже к концу июня общий объем турпотока может быть таким же, каким он был в прошлом году.

Узнайте, когда Греция планирует открыть сезон отдыха.