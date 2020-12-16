Турция отменяет ограничения на провоз ручной клади

Ограничения на провоз ручной клади в салонах самолетов были введены Управлением гражданской авиации Турции в августе после того, как было возобновлено авиасообщение с Россией. Согласно новым правилам, в салон можно было взять только дамскую сумку, мужской портфель (барсетка), средства гигиены для ребенка и детское питание, ноутбук в сумке. «Интерфакс» отмечает, что нарушение правила могло послужить причиной для отказа пассажиру в перевозке.