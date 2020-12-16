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Путешествия

Турция отменяет ограничения на провоз ручной клади

National Geographic Россия
16 декабря 2020
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Фото: Instagram / @turkishairlines
Об этом сообщил гендиректор Turkish Airlines Билал Экши

Ограничения на провоз ручной клади в салонах самолетов были введены Управлением гражданской авиации Турции в августе после того, как было возобновлено авиасообщение с Россией. Согласно новым правилам, в салон можно было взять только дамскую сумку, мужской портфель (барсетка), средства гигиены для ребенка и детское питание, ноутбук в сумке. «Интерфакс» отмечает, что нарушение правила могло послужить причиной для отказа пассажиру в перевозке.

«Ручная кладь вернулась в салоны самолетов! Главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) разрешило провозить ручную кладь в салонах самолета с 17 декабря».

Turkish Airlines продолжает выполнять регулярные рейсы между Россией и Турцией. Вылеты осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других крупных городов страны.

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