Турция отменяет ограничения на провоз ручной клади

Ограничения на провоз ручной клади в салонах самолетов были введены Управлением гражданской авиации Турции в августе после того, как было возобновлено авиасообщение с Россией. Согласно новым правилам, в салон можно было взять только дамскую сумку, мужской портфель (барсетка), средства гигиены для ребенка и детское питание, ноутбук в сумке. «Интерфакс» отмечает, что нарушение правила могло послужить причиной для отказа пассажиру в перевозке.
Kabin bagaj 🛄 uygulamamız normale dönüyor!— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) December 15, 2020
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (@SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz.
Hayırlı olsun. 👏👏👏
«Ручная кладь вернулась в салоны самолетов! Главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) разрешило провозить ручную кладь в салонах самолета с 17 декабря».
Turkish Airlines продолжает выполнять регулярные рейсы между Россией и Турцией. Вылеты осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других крупных городов страны.