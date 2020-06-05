Турция в июне восстановит авиасообщение с 40 странами

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что в июне страна планирует возобновить полеты в 40 стран мира. Уже достигнуто соглашение о восстановлении авиасообщения с 15 странами, включая Белоруссию, Украину, Казахстан, Молдавию и Узбекистан; всего в переговорах участвуют 92 страны.

Возобновление международных перелетов будет проходить в пять этапов. 10 июня откроется авиасообщение с Бахрейном, Болгарией, Грецией, Катаром и северной частью Кипра. 15 июня запустятся рейсы в Австрию, Германию, Хорватию и еще девять европейских стран, а также в Азербайджан, Гонконг, Японию, Сингапур и Таджикистан. С 20 июня возобновятся полеты в Нидерланды и Казахстан, 22 июня — еще в 11 стран Европы, Южную Корею и Киргизию, с 25 июня — в Бельгию.

Ранее был опубликован график, составленный на основе рекомендаций Минздрава Турции. В нем возобновление рейсов в Россию намечено на 15 июля.

Как отмечает АТОР со ссылкой на экспертов в туристической области, восстановление авиасообщения с Россией находится в приоритете для Турции. Тем более, что в июне в Турцию не приедут отдыхающие из Германии и Великобритании, которые отчасти могли бы спасти сезон в отсутствии российских туристов. Турции нет в планах немецких и британских туроператоров на июнь.

По официальным данным на 5 июня, в Турции зафиксировано 167 410 случаев коронавирусной инфекции, однако 131 778 человек уже выздоровели. Зарегистрировано 4 630 смертей.