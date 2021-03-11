Турция вводит обязательные электронные анкеты для всех въезжающих

Минздрав Турции отменил бумажную анкету для въезжающих в страну — с 15 марта пассажиры еще до вылета должны будут заполнять электронную анкету, сообщает пресс-служба авиакомпании Royal Flight.

«С 15 марта изменяются правила въезда в Турцию. Министерство здравоохранения страны отменяет требование по заполнению бумажной анкеты COVID на всех рейсах в Турцию (кроме транзитных, на которых сохраняется требование по заполнению анкеты на борту самолета). Вместо этого пассажиры должны заполнить форму за 72 часа до прилета в Турцию», — говорится в сообщении компании.

Как отметили в Royal Flight, после заполнения анкеты ее необходимо распечатать или скачать на смартфон, планшет или другие устройства. Пассажиры должны предъявить распечатанную или скачанную анкету сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

«Обращаем ваше внимание на то, что без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано», — подчеркнули в авиакомпании.