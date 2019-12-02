Турцию посетило рекордное количество российских туристов

Число российских туристов, посетивших Турцию в период с января по октябрь, составило 6,7 миллиона человек — это стало абсолютным рекордом и на 16,9% превысило аналогичный показатель прошлого года, сообщает турецкое министерство культуры и туризма.

Всего за этот период страну посетили 40,7 миллиона иностранных туристов — это на 14,3% выше, чем за 10 месяцев прошлого года. Доходы страны от туризма в третьем квартале выросли на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 14,31 миллиарда долларов. Расходы одного туриста в Турции в среднем составили 649 долларов.

Россияне сохраняют лидерство среди иностранных туристов, прибывших в Турцию. Далее следуют граждане Германии (4,6 миллиона), Великобритании (2,4 миллиона), Болгарии (2,3 миллиона), Ирана (1,8 миллиона).