Японец прожил в Перу 7 месяцев, надеясь посетить Мачу-Пикчу. Древний город открыли на день специально для него
Джесси Катаяма, уроженец Осаки, прибыл в Агуас-Кальентес — город, из которого большинство туристов начинают экспедиции на Мачу-Пикчу — 14 марта этого года. У него уже был входной билет и разрешение на въезд в объект всемирного наследия ЮНЕСКО, но 16 марта правительство Перу закрыло древний город инков для посещения.
26-летний японец в связи с закрытием воздушных границ был вынужден обосноваться в Агуас-Кальентесе, где снял небольшую комнату. По словам Катаямы, он по максимуму использовал это время, исследуя местные достопримечательности, такие как гора Путукуси и водопады Кальентес. Будучи инструктором по боксу, он проводил уроки бокса для местных детей и завел друзей в неожиданно ставшем для него родным городе.
Через семь месяцев после прилета в Перу у Катаямы почти закончились деньги, и, казалось, что ему придется вернуться в Японию, так и не воспользовавшись своим билетом на Мачу-Пикчу. Тогда он обратился в туристическую компанию Andean Roots Peru и рассказал свою историю. Компания связалась с правительством, после чего национальное министерство культуры выдало Катаяме специальное разрешение на въезд в Мачу-Пикчу.
Вместе с ним на прогулку по древнему городу отправились директор археологического комплекса Хосе Бастанте и двое фотографов. Таким образом японец стал первым туристом, посетившим Мачу-Пикчу за семь месяцев. И одним из немногих, кто посмотрел на город без толп людей.
Готовясь отправиться домой 16 октября, Катаяма прощается с горожанами, которые стали его друзьями за последние месяцы. Несколько местных детишек нарисовали портреты японца и сделали для него куклу из рулонов туалетной бумаги.
«Я обязательно буду плакать. Эти семь месяцев были для меня особенными. Я открыл новую часть себя», — сказал Катаяма о своем прощании с Перу.
Министр культуры Перу Алехандро Нейра отметил, что правительство планирует открыть Мачу-Пикчу, однако не назвал точную дату и пояснил, что город инков примет только 30% от обычного числа посетителей.
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