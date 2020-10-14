Японец прожил в Перу 7 месяцев, надеясь посетить Мачу-Пикчу. Древний город открыли на день специально для него

Джесси Катаяма, уроженец Осаки, прибыл в Агуас-Кальентес — город, из которого большинство туристов начинают экспедиции на Мачу-Пикчу — 14 марта этого года. У него уже был входной билет и разрешение на въезд в объект всемирного наследия ЮНЕСКО, но 16 марта правительство Перу закрыло древний город инков для посещения.

26-летний японец в связи с закрытием воздушных границ был вынужден обосноваться в Агуас-Кальентесе, где снял небольшую комнату. По словам Катаямы, он по максимуму использовал это время, исследуя местные достопримечательности, такие как гора Путукуси и водопады Кальентес. Будучи инструктором по боксу, он проводил уроки бокса для местных детей и завел друзей в неожиданно ставшем для него родным городе.