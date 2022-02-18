Турист в Таиланде посидел на коралловом рифе. Ему грозят 10 лет тюрьмы

Он также должен выплатить штраф в размере 1 млн тайских батов.

Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда потребовал от полиции принять меры в отношении туриста, который во время дайвинга сел на коралловый риф. О том, что это вообще произошло, сотрудник департамента узнал из соцсетей: 12 февраля Висутр Раттанасатиан разместил снимок на своей странице.

BANGKOK: Memories may be priceless, but how much would you say this selfie is worth? #Thailand https://t.co/eC0H4ie1c5 — Coconuts (@coconuts) February 14, 2022

Фотография была сделана на охраняемом рифе Koh Khram Noi на востоке Таиланда, в 24 км к юго-западу от пляжа Паттайи. В полиции 45-летний турист принес свои извинения и сказал, что фотография прошлогодняя. Большой роли это не сыграло: ему будет предъявлено обвинение в том, что он нанес вред исчезающему виду. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф в размере до 1 миллиона батов (2.3 млн. рублей) и 10-летний тюремный срок.

CHON BURI: The Department of Marine and Coastal Resources registered a complaint on Sunday asking police to take action against a tourist who sat on an endangered coral reef. #BangkokPost #Thailand https://t.co/rLpX8d8eZe — Bangkok Post (@BangkokPostNews) February 13, 2022

Каменный (твердый) коралл с 2003 года входит в список видов на грани исчезновения. Несмотря на название, он является очень хрупким, и даже прикосновение может сломать его фрагмент.

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