Туристам предложили экспедиции на «Титаник»

По официальным данным, погружений к лайнеру, который лежит в Северной Атлантике на глубине около 4 км, не совершалось 15 лет. Но в мае 2021 года ситуация изменится. Американская компания OceanGate Expeditions открыла продажу туров к останкам лайнера: погружения на пятиместной частной субмарине Titan будут еженедельными с мая по сентябрь, сообщает АТОР.
Стоктон Раш, президент OceanGate Expeditions, называет туры к «Титанику» экспедиционными и утверждает, что не собирается превращать находящийся под защитой ЮНЕСКО лайнер в туристический объект.
Программа тура к затонувшему лайнеру рассчитана на 8 дней. Судно к месту гибели «Титаника» отправится из Сент-Джонс, Ньюфаундленд. В еженедельном заезде будет по 3 погружения, в каждом из которых спуститься на морское дно смогут по трое туристов. Само подводное путешествие к «Титанику» займет от шести до восьми часов.
Во время погружений туристы в сопровождении ученого-исследователя и пилота будут выполнять исследовательскую миссию. Как ожидается, коммерческие путешественники будут помогать в техническом осмотре затонувшего судна, сканируя морское дно с помощью сонаров. Обломки лайнера, который считался непотопляемым, раскиданы на площади 25 квадратных морских миль. Кроме того, каждый из пассажиров сможет «порулить» субмариной и сделать селфи на память.
Тур к «Титанику», в который входит восьмидневное плавание и однократное погружение, обойдется в $125 000 (без учета авиаперелета в Сент-Джонс и обратно). По данным OceanGate Expeditions, у них уже около 40 заявок на первые 6 экспедиций. В основном, это богатые туристы из США, Австралии, Великобритании и Китая.
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