Туристам предложили экспедиции на «Титаник»

По официальным данным, погружений к лайнеру, который лежит в Северной Атлантике на глубине около 4 км, не совершалось 15 лет. Но в мае 2021 года ситуация изменится. Американская компания OceanGate Expeditions открыла продажу туров к останкам лайнера: погружения на пятиместной частной субмарине Titan будут еженедельными с мая по сентябрь, сообщает АТОР.

Стоктон Раш, президент OceanGate Expeditions, называет туры к «Титанику» экспедиционными и утверждает, что не собирается превращать находящийся под защитой ЮНЕСКО лайнер в туристический объект.

Программа тура к затонувшему лайнеру рассчитана на 8 дней. Судно к месту гибели «Титаника» отправится из Сент-Джонс, Ньюфаундленд. В еженедельном заезде будет по 3 погружения, в каждом из которых спуститься на морское дно смогут по трое туристов. Само подводное путешествие к «Титанику» займет от шести до восьми часов.