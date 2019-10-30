Почему туристам запретили фотографировать гейш?

Запрет распространяется пока только на один район японского города Киото – Гион, где располагается популярная у туристов улица Ханамикодзи. Неподалеку от нее и живут многие гейши, которые, к радости путешественников с фотокамерами, часто прогуливаются по району, выстроенному в традиционном стиле.

Запрет был введен после массовых жалоб гейш и их учениц – майко – на туристов, которые фотографируют их без разрешения или даже дергают за кимоно. Он будет действовать не на самой улице Ханамикодзи, которая чрезвычайно популярна у туристов за свой исторический колоритный пейзаж, а на прилегающих к ней улочках, ведущих к домам и частным территориям. За нарушение правила туристам грозит штраф до 10 тысяч иен (около 92 долларов).

Ассоциация местных жителей и владельцев магазинов распространит в Гионе листовки, информирующие туристов о запрете фотографирования на улицах, а также будет обеспечивать его соблюдение – в том числе с помощью видеонаблюдения.

Ранее в городе Камакура, расположенном на востоке Японии и известном своей статуей Великого Будды, туристов предупредили о запрете употребления пищи во время прогулок, чтобы не испачкать одежду других людей.

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