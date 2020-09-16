Туристический поток между Россией и Китаем восстановится только в 2022 году

В China Travel не исключают, что ситуация может сдвинуться с «мертвой точки» после 7 октября, когда закончатся праздники в Китае. Но пока нет никакой информации о том, что существует политическое решение открыть границы. Поэтому эта дата носит гипотетический характер.

Эксперт считает, что первыми в Китай смогут поехать бизнесмены — КНР расширит круг лиц, которые смогут получать деловую визу. После этого послабления поток бизнес-туристов в Китай будет формироваться 1,5-2 месяца.

«Российские туристы и бизнесмены появятся в Китае раньше, чем туристы из Китая на нашей территории. По информации от наших коллег в Китае, ожидание выезда первых китайских туристов не предвидится раньше конца февраля 2021 года», — сообщил Сергей Назаров, которого цитирует АТОР.

После выезда первых туристов опять будет пробный период на протяжении 2-3 месяцев. «Думаю, что начала восстановления потока туристов можно ожидать не раньше мая», — отмечает эксперт.

Гао Цзинь Лан, руководитель департамента по работе в России и Европе китайской туристической компании Юнитур Тревел, считает даже этот прогноз слишком оптимистичным.

«Сейчас у всех авиакомпаний, летающих из Китая, есть ограничения по количеству пассажиров, которые могут вылетать за рубеж из каждой провинции страны. Пока эти ограничения действуют до августа 2021 года», — говорит она.

Гао Цзинь Лан уверена, что реальное восстановление туристических потоков между Россией и Китаем произойдет только в 2022 году.

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